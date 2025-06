Toto Wolff verrät: «Das war unsere Achillesferse»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff freute sich mit George Russell über dessen starke Pole-Runde in Montreal. Er lobte den Auftritt des Briten und verriet auch, in welcher Passage sich die Sternfahrer besonders schwer taten.

Das Formel-1-Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal bot Toto Wolff viel Grund zur Freude. Denn nachdem George Russell mit der siebtschnellsten Q1-Runde relativ verhalten in die Zeitenjagd um die beste Ausgangslage für den GP gegangen war, konnte sich der schnelle Brite steigern. Am Ende sicherte er sich mit einer starken Q3-Runde die Pole-Position.

Mit 1:10,899 min war der 27-Jährige deutlich schneller als die Konkurrenz. Max Verstappen fehlten 0,160 sec, WM-Leader Oscar Piastri auf Platz 3 war bereits mehr als zwei Zehntel langsamer als der strahlende Polesetter, der nicht nur von den Gegnern und Berichterstattern viel Lob bekam. Auch Teamchef Toto Wolff schwärmte: «Das war eine aussergewöhnliche Runde von George, es war von Anfang an erkennbar, dass er schnell sein würde.»

Dabei bereitete gerade der Start der Runde den Sternfahrern Mühe, wie der Österreicher im «F1TV»-Interview offenbarte: «Unsere Achillesferse waren die ersten beiden Kurven, doch sobald die Passage mit den schnellen Richtungswechseln kam, war das Auto wirklich sehr, sehr gut.»

Dass die Wahl auf die mittelharte Mischung fiel, war nicht logisch, betonte Wolff: «Unser ganzes Leben haben wir gelernt, dass der weichere Reifen die schnellere Qualifying-Zeit bringt, doch das ist nicht mehr so. Wir haben den C6 eingeführt und vielleicht sind wir damit einen Schritt zu weit gegangen. Denn der C5, der im vergangenen Jahr der weichste Reifen war, ist mit Blick auf die Performance immer noch der beste Reifen.»

Mit Blick aufs Rennen bleibt der 53-Jährige dennoch vorsichtig: «Bei den kühleren Temperaturen, die wir am Freitag hatten, fiel unsere Rennsimulation schnell aus. Doch wenn die Temperaturen steigen, wie sie es jetzt getan haben, ist es eine ganz andere Geschichte. Max Verstappen wird schnell sein, die Ferraris auch, und die McLaren-Fahrer sowieso. Wir müssen also schauen, wie es am Sonntag aussieht, jetzt lässt sich das schwer sagen.»

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,899 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,059

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,120

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,391

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,526

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,586

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,625

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,682

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,867

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,907

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,102

12. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,142

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,183

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,340

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,634

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,385

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,398

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,517

19. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,525

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,667