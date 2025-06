Neue WM-Hoffnung in Kanada? Das sagt Max Verstappen

Formel-1-Champion Max Verstappen reagierte nach dem Spanien-GP zurückhaltend, als er auf seine Titel-Chance in diesem Jahr abgesprochen wurde. Hat das starke Kanada-Qualifying für neue Hoffnung gesorgt?

Obwohl die Formel-1-Stars erst vor der zehnten WM-Runde in diesem Jahr stehen und nach dem Rennen in Kanada noch 14 weitere Rennwochenenden folgen, wird schon eifrig über den WM-Titel diskutiert. Weil Max Verstappen in Spanien eine Enttäuschung erlebt und nur einen WM-Punkt errungen hatte, wuchs sein Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri auf 49 Punkte an. Auf den zweiten McLaren-Piloten Lando Norris auf Platz 2 fehlen Verstappen 39 Punkte.

Einige GP-Beobachter warfen deshalb bereits die Frage auf, ob sich Verstappens Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung damit in Luft aufgelöst hatte. Und Verstappen selbst wirkte beim Thema Titel auch nicht gerade enthusiastisch.

Im Qualifying zum Grand Prix von Kanada zeigte der vierfache Champion aber wieder eine starke Form und sicherte sich als Zweitschnellster einen Platz in der ersten Startreihe. Auf die Frage, ob er damit wieder etwas zuversichtlicher auf den Titelkampf blicke, stellte der Niederländer aber klar: «Ich nehme ein Rennen nach dem anderen und schaue überhaupt nicht auf die WM-Tabelle.»

«Selbst wenn ich im Titelkampf bin oder wenn ich die Wertung anführe, denke ich nicht immerfort darüber nach. Ich versuche vielmehr, bei jedem Rennen das Potenzial auszuschöpfen. Ich gebe immer mein Bestes», fügte der 65-fache GP-Sieger an.

Gefragt nach dem Grund für das gute Abschneiden bei der jüngsten Zeitenjagd erklärte Verstappen genauso nüchtern: «Das Auto war das Gleiche wie in Barcelona. Ich denke, das Team hat einen grossartigen Job bei der Abstimmung gemacht, denn das Fahrzeug war von Anfang an im richtigen Arbeitsfenster.»

«Natürlich musste man dann alles auch feilen und die richtige Reifenwahl treffen. Insgesamt war ich einfach ziemlich zufrieden mit dem Auto, und das war in diesem Jahr nicht immer der Fall. Aber hier fühlte es sich gut an, deshalb bin ich auch sehr glücklich, dass ich im Qualifying so gut abgeschnitten habe», ergänzte der Red Bull Racing-Star.

Qualifying, Kanada

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,899 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,059

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,120

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:11,391

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:11,526

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,586

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,625

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,682

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:11,867

10. Alex Albon (T), Williams, 1:11,907

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:12,102

12. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:12,142

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:12,183

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:12,340

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:12,634

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:12,385

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:12,398

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,517

19. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:12,525

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:12,667