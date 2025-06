Erstes Podium: Bottas-Lob für Kimi Antonelli

Beim Großen Preis von Kanada in Montreal holte Kimi Antonelli sein erstes Podium, wurde auf dem Circuit Gilles-Villeneuve Dritter. Sein Mercedes-Stallgefährte Valtteri Bottas fand lobende Worte für den jungen Italiener.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli wurde beim Großen Preis von Kanada mit nur gut einer Sekunde Abstand auf Sieger und Teamkollege George Russell Dritter. Für den jungen Italiener ist es seine erstes Formel-1-Podium überhaupt.

Von einem alten Mercedes-Hasen gab’s warme Worte und Zuspruch. Valtteri Bottas, Vizeweltmeister mit Mercedes und inzwischen der dritte Fahrer der Deutschen, schrieb via Twitter/X an Antonelli: «Das erste Mal ist immer besonders, oder? Es war nur eine Frage der Zeit. Es werden noch viele Podien für dich folgen, Kimi. Ich bin stolz auf dich!»

Als Nachfolger für den zu Ferrari abgewanderten Lewis Hamilton trat der gerade mal 18-jährige Kimi Antonelli in die größtmöglichen Fußstapfen der Formel 1. Und nach zehn Rennen konnte er auch in Ergebnissen zeigen: Die Schuhe kann er tragen – ein bisschen reinwachsen muss der Teenie zwar noch, aber die ersten Erfolge stellen sich bereits ein.

Antonelli hatte eine Blitzkarriere hingelegt, übersprang die Formel 3 und fuhr im Vorjahr direkt in der Formel 2. Und dann folgte die Beförderung in die Formel 1 – quasi pünktlich zur Volljährigkeit. Kurz nach seinem 18. Geburtstag fuhr er sein erstes Freitagstraining (verunfallte dabei noch), bekam mehrere Tests mit alten Autos – und legte im Frühjahr 2025 sein Vollzeitdebüt in der Königsklasse des Motorsports hin.

Für Mercedes war der Triumph von Antonelli-Kollege George Russell in Kanada der 130. Grand-Prix-Sieg – und der erste Mercedes-Sieg der Saison. Auch dafür gab’s Glückwünsche von Bottas: «Ich wusste, dass das kommen würde.»

Nach einem Wochenende Pause steht dann am 29. Juni der Österreich-GP am Red Bull Ring in Spielberg auf dem Formel-1-Plan.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11