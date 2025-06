Fred Vasseur (Ferrari): Mercedes-Beispiel macht Mut

Das Ferrari-Duo erlebte in Kanada ein hartes Wochenende. Bereits im 1. Training sorgte Charles Leclerc für Schrott, auch das Qualifying lief für ihn nicht nach Wunsch. Im GP wurde dann Lewis Hamilton vom Pech verfolgt.

Für die Ferrari-Mannschaft gab es in Kanada am Ende immerhin 18 frische WM-Zähler. Die Punkteausbeute der Roten fiel damit gleich hoch wie jene des Red Bull Racing Teams aus, das der erste Verfolger des Rennstalls aus Maranello im aktuellen WM-Klassement ist.

Das Wochenende begann bereits mit einem Tiefschlag. Charles Leclerc baute einen Unfall und konnte deshalb nicht an der zweiten Session teilnehmen. Im Qualifying hatte der Monegasse erneut Pech, im entscheidenden Moment brach ihm in der von Isack Hadjar verwirbelten Luft das Heck aus, nachdem er im ersten Sektor noch eine absolute Bestzeit aufgestellt hatte.

So musste er sich mit dem achten Startplatz begnügen, sein Teamkollege Lewis Hamilton reihte sich auf der fünften Startposition ein. Die Hoffnung des siebenfachen Champions, seinen ersten GP-Podestplatz in Rot zu feiern, wurde aber schon früh im Rennen zerschlagen, weil er ein Murmeltier überfuhr. Der Schaden war gross, dennoch konnte der Rekord-GP-Sieger den zehnten WM-Lauf des Jahres als Sechster direkt hinter seinem Stallgefährten beenden.

Teamchef Fred Vasseur sprach von einem harten Wochenende. Betonte aber auch gleich: «Wenn man sich die Umstände und all die Fehler, die wir im Verlauf des Wochenendes gemacht haben, anschaut, dann war das letztlich gar nicht mal so schlecht. Wir hatten das erste Training, das Qualifying, das Murmeltier – am Ende ist das einfach zu viel.»

Seine Mannschaft brauche mehr Konstanz, wenn sie bessere Ergebnisse erzielen wolle, stellte der Franzose klar. Und dass dies möglich ist, habe Mercedes mit dem Sieg von George Russell und Kimi Antonellis erstem GP-Podestplatz (er wurde Dritter) bewiesen, ergänzte er.

«Mercedes ist ein gutes Beispiel, sie hatten drei schwierige Rennen in Imola, Monaco und Barcelona, dennoch konnten sie an diesem Wochenende den Sieg einfahren. Das zeigt, dass noch nichts verloren ist. Wir müssen einfach einen besseren Job machen und konstanter sein», erklärte Vasseur.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11