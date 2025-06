Diskussionen am Funk: Scharfe Ferrari-Kritik

Das Ferrari-Team hat es im Grand Prix in Kanada mit beiden Autos in die Top-10 geschafft. Im Rennen gab es wieder Diskussionen am Funk. Dafür erntet das älteste GP-Team der Welt deutliche Kritik.

Das Ferrari-Team durfte sich schon vor dem Start des GP-Wochenendes in Montreal ärgern, denn in den Tagen vor dem zehnten Kräftemessen der Saison machte im italienischen Blätterwald das Gerücht die Runde, die Tage von Teamchef Fred Vasseur seien gezählt. Der Franzose reagierte verärgert, als er darauf angesprochen wurde, und seine beiden Schützlinge Charles Leclerc und Lewis Hamilton stellten auch klar, dass sie mit der Team-Führung zufrieden sind.

Am Rennsonntag gab es dennoch erneut Diskussionen am Funk – und das nicht zum ersten Mal. Anlass dafür war die Uneinigkeit über die richtige Boxenstopp-Strategie zwischen Leclerc und den Entscheidungsträgern bei den Roten. Am Ende setzte sich das Team durch, dennoch wurde der verbale Schlagabtausch auch nach dem Fallen der Zielflagge eingehend diskutiert.

Der frühere Rennfahrer Davide Valsecchi, der für «F1TV» im Fahrerlager war, fand klare Worte: «Es ist enttäuschend, mithören zu müssen, wie sich die Fahrer das ganze Rennen hindurch über die Entscheidung des Teams auslassen. Bereits am Donnerstag und Freitag gab es Streit mit den italienischen Medien, die Gerüchte über die Zukunft von Vasseur und Ferrari verbreitet haben. Und offenbar ist da nichts dran, und es hiess, dass alles unter Kontrolle sei.»

«Aber dann wird jedes Mal dennoch die Entscheidung der Strategen in Frage gestellt. Ich weiss nicht, wie es dazu kommt, denn eigentlich wird die Reifenstrategie vor dem Rennen schon besprochen und festgelegt. Ich habe keine Ahnung, warum es dann doch jedes Mal wieder zu solchen Gesprächen am Funk kommt», fügte der Italiener an. «Es kann natürlich mal passieren, aber jedes Rennen wird sich am Funk beschwert. Ich denke, das wirft kein gutes Licht auf das Team.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11