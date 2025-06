Nico Hülkenberg: «Das ist absolut bedeutungslos»

Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg durfte sich in Kanada zum zweiten Mal in Folge über Punkte freuen. Dennoch bleibt der Sauber-Pilot bescheiden, wenn es um seine Top-10-Chancen in Spielberg geht.

Bereits beim Saisonstart in Melbourne machte Nico Hülkenberg im grün-schwarzen Sauber-Rennen eine glänzende Figur. Der Formel-1-Routinier belegte den siebten Platz und sammelte damit gleich seine ersten sechs Punkte in diesem Jahr. Danach folgte allerdings eine Durststrecke von sieben punktelosen Rennwochenenden in Folge.

Erst beim neunten Kräftemessen in Spanien kehrte Hülkenberg in die Punkte zurück. Er schaffte es auf den fünften Platz und holte damit zehn WM-Zähler. Auch beim jüngsten Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve konnte Hülkenberg wieder Punkten, allerdings nicht ganz so stark wie in Spanien. Als Achter holte er vier WM-Zähler und liegt nun mit insgesamt 20 Punkten auf dem elften Zwischenrang im Gesamtklassement.



«Es war ein Rennen, das Spass gemacht hat. Ich hielt mich in der ersten Runde aus allem Ärger raus, und Franco und Alex haben sozusagen die Arbeit für mich gemacht», erklärte er im «F1TV»-Gespräch, und schilderte: «Sie hatten etwas Mühe, als wir in den Kurven 8 und 9 kämpften. Ich konnte ausgangs der neunten Kurve vorbeiziehen, was sehr praktisch war. Denn danach konnte ich einfach das Auto und die Reifen schonen, und mich darauf konzentrieren, die Position zu halten.»

Mit dem Upgrade von Barcelona konnte das Team einen deutlichen Fortschritt erzielen, bestätigte der Emmericher. «Das war genau das, was wir gebraucht haben. Vorher hatten wir unsere liebe Mühe, und insgesamt war es ein schwieriger Saisonstart – die Punkte in Australien waren eher den Bedingungen geschuldet als unserer Form.»

Auf die Frage, was das Ergebnis nun für das nächste Rennen auf dem Red Bull Ring bedeute, winkte Hülkenberg dennoch ab: «Das ist absolut bedeutungslos. Diese Resultate wiederholen sich nicht von selbst. Du musst sie dir erarbeiten und alles richtig machen – du darfst dir keine Fehler erlauben. Keinen kümmert es, was wir bei den letzten beiden Rennwochenenden erzielt haben, wenn wir in Österreich sind. Keiner wird uns da irgendetwas schenken, wir müssen das wieder ganz alleine hinbekommen. Aber das ist okay, das ist unser Job.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11