Max Verstappen über Kimi Antonelli: Starke Prognose

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli durfte in Montreal- seinen ersten Podestplatz in einem Grand Prix bejubeln. Der Mercedes-Star bekam nach dem Fallen der Zielflagge viel Lob – auch von Champion Max Verstappen.

Den Rekord als jüngster Formel-1-Podeststürmer konnte sich Kimi Antonelli zwar nicht sichern – auf der entsprechenden Liste belegt er den dritten Platz hinter Max Verstappen und Lance Stroll. Die Freude des Teenagers über sein erstes Top-3-Ergebnis in einem Grand Prix trübte diese Tatsache aber nicht.

Antonelli strahlte in Montreal mit der kanadischen Sonne um die Wette, als er als Dritter des Rennens zusammen mit Sieger George Russell und Red Bull Racing-Star Max Verstappen auf dem Treppchen stand. Und die ganze Formel 1 freute sich mit dem jungen Rennfahrer aus Bologna, der aktuell auch seine Abschlussprüfungen absolviert.

Auch Titelverteidiger Verstappen fand viele liebe Worte für den Mercedes-Fahrer. Nach dem Rennen erklärte der vierfache Champion: «Für mich kam dieses Ergebnis nicht überraschend, denn schon zu Kart-Zeiten wurde viel Gutes über ihn gesagt. Deshalb behielt ich ihn im Auge.»

«Beeindruckend ist, dass er von Natur aus schnell ist. Ich mag seine Besonnenheit und seine ruhige Art. Das sind großartige Eigenschaften. Und ich habe nie daran gezweifelt, dass er es in diesem Jahr aufs Podest schafft. Er hatte in einigen Rennen Pech», ergänzte der Niederländer, der auch daran erinnerte, dass Antonelli im Sprint von Miami wegen einer Kollision mit ihm nur als Siebter ins Ziel kam.

«Das war mein Fehler», betonte der 27-Jährige, und ergänzte: «Es war nur eine Frage der Zeit und ich freue mich sehr, dass er das erleben darf. Das gibt dir als Fahrer mehr Vertrauen, es ist ein guter Motivationsschub. Und es wird nur noch besser werden. Wenn du in deiner Rookie-Saison bist, erlebst du so viel. Und du lernst von den schwächeren Rennen genauso wie von den stärkeren. Ich bin mir sicher, wir werden in den kommenden Jahren noch viel mehr von Kimi sehen.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11