Kimi Antonelli: Erst Podium, jetzt Abschlussprüfung

Mercedes-Youngster Kimi Antonelli stand am Sonntag erstmals auf einem Formel-1-Podium. Doch nun ruft der Teenie-Alltag: Der junge Italiener muss zu Hause seine Abschlussprüfungen in der Schule ablegen.

Nach seinem ersten Formel-1-Podium und emotionalen Momenten in der Königsklasse des Motorsports wurde Mercedes-Rookie Kimi Antonelli schnell vom ganz durchschnittlichen Teenager-Alltag wieder eingeholt: Er muss zurück auf die Schulbank.

Direkt nach dem Kanada-Rennen, bei dem er Dritter wurde und damit sein erstes Treppchen in der Formel 1 klarmachte, sagte Antonelli: «Ich kann jetzt den ganzen Stress loslassen, heute Nacht werde ich auf jeden Fall gut schlafen.» Das hat der junge Italiener auch bitter nötig – denn für ihn stehen nach seinem ersten Formel-1-Podium direkt die Abschlussprüfungen zu Hause in Bologna an.

Antonelli: «Ich habe Prüfungen und kann deshalb nicht so viel feiern, weil ich für die Klausuren fit sein muss und keinen Kater haben darf.» Was kommt da auf den Drittjüngsten auf einem Formel-1-Podium jemals zu? «Meine Abschlussprüfungen, um die Schule zu beenden.» Also Prüfungen in verschiedenen Fächern. Und der Rookie verriet mit einem Lachen: «Ich muss jetzt anfangen zu lernen, sonst wird meine Mutter nicht glücklich.»

Die meisten Formel-1-Fahrer flogen vom Kanada-GP direkt weiter nach New York zur offiziellen Premiere des Formel-1-Films «F1». Nicht so Antonelli. «Es ist in Ordnung. Ich gehe definitiv mit einer guten Stimmung in die Prüfungen.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11