Anreise zum F1-GP von Österreich in Spielberg

Vom 27. bis 29. Juni 2025 ist die Formel 1 am Red Bull Ring in Spielberg zu Gast. Alle Infos zur Anreise, zur Verkehrssituationen und zu den Optionen per Shuttlebus, Zug, Fahrrad, Motorrad oder Pkw finden Sie hier.

In knapp zwei Wochen ist es so weit! Am Red Bull Ring in Spielberg steigt der Formel-1-Grand-Prix von Österreich. Beim elften WM-Lauf der Saison 2025 geht es in 71 Runden über die 4,318 Kilometer lange Piste in der Steiermark.

Für eine unkomplizierte Anreise gibt es verschiedene Möglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Das Angebot ist breit: regionale Shuttles, überregionale Bustransfers mit Haltestellen in mehreren Bundesländern sowie die Anreise mit der Bahn sind möglich. Am Quali- Samstag und am GP-Sonntag sind zusätzliche Express-Shuttles im Einsatz. Motorradfahrern steht ein zentraler Motorrad-Parkplatz mit Biker-Garderoben zur Verfügung.

Die letzten Meter zur Strecke können die Fans übrigens auch mit dem Fahrrad zurücklegen. Alle Infos gibt’s unter www.redbullring.com.

Umsteigen auf den ÖPNV kann sich dieses Jahr besonders lohnen: Aus Wien kommend ist die S6 Semmering Schnellstraße rund um das Rennwochenende an mehreren Streckenabschnitten nur einspurig befahrbar. Am Semmering und beim Knoten St. Michael im Bereich Leoben muss aufgrund von Baustellen in beiden Fahrtrichtungen mit Verzögerungen gerechnet werden. Von Oberösterreich kommend empfiehlt es sich, bei Trieben abzufahren (Beschilderung folgen), um den Knoten St. Michael zu umgehen.

Eine längere Anreisedauer ist vor allem am Samstag und Sonntag einzuplanen – und deshalb eine Ankunftszeit vor 8 Uhr dringend empfohlen.

Speziell von Wien aus empfiehlt sich wegen der Einschränkungen die Anreise per Zug oder Shuttle. Der Zielbahnhof für den Austrian Grand Prix ist Knittelfeld. Von dort geht es mit kostenlosen Shuttlebussen zum Red Bull Ring. Die Busse fahren von Freitag bis Sonntag, 07:00 bis 20:00 Uhr im 20-Minuten-Takt, 20:00 bis 23:00 Uhr im 30-Minuten-Takt (Sonntag bis 20:00 Uhr).

Bei der Therme Fohnsdorf steht ein Park & Bike Parkplatz zur Verfügung, der über die S36 über die Abfahrt Judenburg-Ost erreichbar ist. Weiter geht es auf gekennzeichneten Radwegen zu Fahrradabstellplätzen rund um das Grand-Prix-Areal. Alle Infos zur Buchung und die «F1- Haltestellen 2025» unter www.redbullring.com/f1shuttle.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11