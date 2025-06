Fred Vasseur: «Da haben wir in Kanada massiv versagt»

Selbstkritisch analysiert Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach dem Formel-1-GP von Kanada, was im Laufe des Wochenendes alles schiefgegangen ist. Das Fazit ist klar: Jeder Fehler wiegt aktuell sehr schwer.

Die Scuderia Ferrari belegte in Kanada die Plätze 5 und 6, profitierte auch vom späten Unfall von Lando Norris (McLaren). In der Team-WM stehen die Roten nun auf Platz 3 und 16 Punkte hinter Mercedes, die in Montreal beide Fahrer aufs Podium brachten.

Zehn Rennen, vier verschiedene GP-Sieger (Piastri, Verstappen, Norris, Russell) – fünf, zählt man den von Lewis Hamilton gewonnenen China-Sprint dazu. Die Formel 1 ist so eng wie lange nicht – vor allem hinter McLaren, die vorne dominieren.

Ein Blick auf die Plätze 2 bis 4 in der Konstrukteurswertung zeigt: McLaren ist weit weg, aber dahinter kommt es auf jeden Zähler an:

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

Das bedeutet: Selbst Kleinigkeiten in der Abstimmung und in der Ausführung des Rennens können einen Unterschied machen – im Rennen, in der Punkteausbeute und in der WM-Wertung.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach dem Rennen in Kanada: «Ich denke, dass die Teams jetzt so nah beieinander liegen, dass ein Problem mit einem Teil des Autos, das zwei oder drei Downforce-Punkte kostet, einen großen Unterschied macht. Nicht in Bezug auf die Rundenzeit, aber in Bezug auf die Position. Und am Ende des Tages achten wir nur auf die Position.» Denn die bringt entsprechend mehr oder weniger Punkte.

Vasseur: «Und wenn ich von Ausführung spreche, meine ich auch die Qualität. Sobald etwas schiefgeht, zahlt man direkt den Preis dafür.»

Vasseur: «Wenn wir aus den ersten Reihen starten und ein sauberes Wochenende wie in Monaco haben wollen, müssen wir ein sehr reibungsloses Wochenende in Bezug auf die Ausführung haben, und genau da haben wir in Kanada massiv versagt.»

Was ging alles schief? Charles Leclerc verunfallte im Training Das Qualifying lief nicht optimal. Im Rennen überfuhr dann Lewis Hamilton ein Murmeltier. Dazu noch einiges an interner Unruhe rund um Mediengerüchte, das Teamchef Vasseur angeblich wackelt.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11