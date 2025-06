Toto Wolff (Mercedes): Gründe für den Montreal-Erfolg

Mercedes sicherte sich beim Formel-1-GP in Kanada die Plätze 1 (George Russell) und 3 (Kimi Antonelli). Teamchef Toto Wolff verriet nach dem Rennen in Montreal die Gründe für den Triumph der Silberpfeile.

Gold und Bronze in Montreal für Mercedes!

Teamchef Toto Wolff zeigte sich zufrieden nach dem Rennen in Kanada mit George Russell als Sieger und Kimi Antonelli als Drittplatziertem: «Es war ein guter Tag, wir haben eine tolle Leistung gezeigt, als Team erfolgreich gearbeitet und sind das ganze Rennen dominant gewesen.»

Waren es wieder die niedrigen Temperaturen wie 2024 in Las Vegas, wo Mercedes überraschend einen Doppelsieg einfuhr? Wolff scherzte: «Nun, ich dachte, es hat etwas mit dem Pullover zu tun, den ich trage, weil es dann kalt ist und das irgendwie mit unseren Leistungen zusammenhängt.» Doch das Wetter war dieses Jahr in Montreal nicht wie so oft kühl und verregnet, sondern angenehm warm.

Der Österreicher erklärte: «Diesmal waren wir bei 50 Grad Streckentemperatur dominant. Wir haben einige Änderungen am Auto vorgenommen, wir haben eine neue Hinterradaufhängung. Ich bin sehr zufrieden damit, wie das Team das gemanagt hat, sowohl das Team an der Strecke als auch das Team in der Fabrik, wie diese Änderungen am Auto umgesetzt wurden.»

Die gute Arbeit im Team war aber nicht alles: «Man muss auch die Streckenführung berücksichtigen. Montreal war schon immer gut für uns. Es gibt keine typischen Hochgeschwindigkeitskurven, in denen wir bei Hitze mehr Probleme haben. Das ist der erste Punkt. Und zweitens ist der Asphalt hier recht glatt, was weniger Abrieb bedeutet und daher weniger schädlich für unser Auto ist, das unter Hinterreifenverschleiß und Überhitzung leidet.»

Die Punkteausbeute von den Plätzen 1 und 3 hilft George Russell in der Fahrer-WM im Angriff auf Max Verstappen und dem Team: Mit 199 Punkten ist Mercedes 16 Zähler vor Ferrari zweitstärkste Kraft.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11