Krise von Lewis Hamilton: Das sagt George Russell

Formel-1-Star Lewis Hamilton blieb bisher unter den eigenen Erwartungen. Warum kommt der siebenfache Champion im Ferrari nicht auf Touren? Sein ehemaliger Teamkollege George Russell wagt einen Erklärungsversuch.

Zehn WM-Runden haben die Formel-1-Stars in diesem Jahr bereits bestritten und nur drei Mal stand am Rennsonntag ein Ferrari-Pilot mit auf dem Treppchen. Jedes Mal, wenn sich die Roten über einen Top-3-Platz freuen durften, ging dieser aufs Konto von Charles Leclerc. Der Monegasse wurde in Saudi-Arabien und Spanien Dritter, sein Heimrennen in Monte Carlo beendete er auf dem zweiten Platz.

Sein neuer Lewis Hamilton ist nicht so stark unterwegs. Der Rekord-GP-Sieger konnte zwar an jedem Rennwochenende punkten und in China sogar mit der Sprint-Pole und dem ersten Platz im Mini-Rennen glänzen. In den Grands Prix kam er bisher aber nicht über den vierten Platz hinaus. Diesen erzielte er bisher nur einmal in Rot, beim Ferrari-Heimspiel in Imola.

Die Frage, warum sich der siebenfache Weltmeister so schwer tut, beschäftigt nicht nur die Fans, sondern auch die GP-Beobachter, die auch Hamiltons früheren Teamkollegen George Russell dazu befragten. Der Brite erklärte mit Blick auf seinen ehemaligen Stallgefährten: «Ich denke, als siebenfacher Champion ist alles eine Niederlage, was kein Sieg ist.»

«Vielleicht treibst du dich selbst und auch dein Team etwas zu stark an, und deshalb schiesst du beim Versuch, diese grossartigen Ergebnisse einzufahren, übers Ziel hinaus. Das kann natürlich kontraproduktiv ausfallen», ergänzte der 27-jährige Mercedes-Pilot. «Aber ich habe im vergangenen Jahr erlebt, dass er ein echt harter Gegner ist, wenn er in Bestform ist. Er fuhr überragend. Das haben wir im vergangenen Jahr in Silverstone erlebt, und auch in diesem Jahr in China. Man weiss, dass es möglich ist.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11