Red Bull Racing: ORF-Doku zum Jubiläum

Der ORF zeigt am heutigen Sonntag im Programm von ORF 1 eine Dokumentation anlässlich des 20-jährigen Formel-1-Jubiläums des Red Bull Racing Teams mit spannenden Zeitzeugen und Bildmaterial.

Eine Woche vor dem Formel-1-GP von Österreich auf dem Red Bull Ring in Spielberg zeigt der ORF am Sonntag eine spezielle Doku. Die unter dem Label «Sport am Sonntag Spezial» gezeigte Doku beginnt um 17.57 Uhr und wird auf ORF1 übertragen. Der Titel der Dokumentation lautet: «20 Jahre Red Bull Racing – Von der Partytruppe zum Weltmeister-Team.»

Der ORF kündigt im Vorfeld eine schrille, knapp einstündige Zeitreise an, die das Phänomen Red Bull Racing beleuchten soll. «Die Dokumentation zeigt eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte made in Austria. Ein Getränkehersteller steigt 2005 in die Formel 1 ein. Der Stil? Bunt, laut und wilde Partys», heißt es in der Vorschau.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko (82) spricht unter anderem über die Anfänge, diverse Schwierigkeiten und den unnachahmlichen Aufstieg. Der Grazer erinnert sich: «Wir sind zuerst als Party-Team bezeichnet worden, bis man dann gesehen hat – hallo! Mit unserem ersten Sieg war dann klar, dass da eine andere Philosophie dahintersteckt.»

Red Bull-Gründer Dietrich «Didi» Mateschitz hatte einen Plan. Der gebürtige Steirer gab sich dabei nicht mit Mittelmaß zufrieden. Fakt ist: Bisher hat Red Bull Racing sechs Konstrukteurstitel, acht Fahrer-Weltmeister-Titel und mehr als 120 Rennsiege geholt – und man stellt mit Max Verstappen (27) auch den aktuellen Champion.

Auch der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel (37) erinnert sich im Film an seine erfolgreichste Formel-1-Zeit: «Gerade diese Geschichte vom kleinen Österreich heraus – dieses Team in der etablierten Formel-1-Welt aufzubauen und die Formel-1-Welt aufzurütteln und zu durchmischen – ja, das war ganz toll dabei zu sein.»

