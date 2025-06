Kubica über F1-Comeback: «Diese Kommentare taten weh»

Robert Kubica hat sich mit dem Le Mans-Sieg einen Traum erfüllt. Der ehemalige Formel-1-Pilot erinnerte sich nach dem Triumph an sein Comeback nach seinem schlimmen Unfall – und an schmerzhafte Kommentare.

Mit Robert Kubica setzte sich ein Publikumsliebling bei der diesjährigen Ausgabe des 24h-Rennens von Le Mans durch. Zusammen mit Phil Hanson und Yifei Ye gewann der frühere GP- und Rallye-Pilot den Langstrecken-Klassiker an der Sarthe. Es ist das jüngste Highlight in der bewegten Rennfahrer-Karriere des Polen, der 2006 sein GP-Debüt in der Formel 1 gegeben hatte.

Kubica, der im Jahr zuvor die Krone in der Renault-3.5-Serie geholt hatte, rückte für das Formel-1-Team von Peter Sauber aus, das damals noch mit BMW zusammenspannte. Schon bei seinem dritten Einsatz stand er als Dritter auf dem Monza-Podest, 2008 folgte der erste und einzige GP-Sieg in Kanada.

Seine vielversprechende GP-Karriere fand jedoch ein jähes Ende, als er im Frühjahr 2011 bei der Rallye Ronde di Andora einen schweren Unfall hatte, bei dem er sich so schwer verletzte, dass er erst sechs Jahre später wieder in einem Formel-1-Renner Platz nehmen konnte.

Nach einigen Testfahrten durfte er 2019 im Williams wieder als Startpilot auf die Strecke gehen, auf dem Hockenheimring schaffte er es als Zehnter ins Ziel und bescherte dem britischen Traditionsstall den einzigen WM-Punkt in jener Saison. Es war auch sein erster und einziger WM-Zähler seit seinem schweren Rallye-Crash.

Seine letzten beiden Rennen bestritt er 2021 schliesslich als Ersatz für den erkrankten Kimi Räikkönen. Er rückte sowohl in Zandvoort als auch in Monza für den Weltmeister von 2007 aus. Seither bestreitet Kubica Langstreckenrennen, und das mit Erfolg. 2023 krönte er sich in der LMP2-Klasse der WEC zum Meister, 2024 gelang ihm dieses Kunststück in der ELMS.

Mit dem Sieg im prestigeträchtigsten Langstreckenrennen der Welt hat Kubica einmal mehr den Beweis für seine fahrerischen Qualitäten erbracht. Und er erinnerte sich hinterher an die Zweifler, die seine Rückkehr in die Königsklasse nach der langen Verletzungspause als PR-Manöver bezeichnet hatten.

Im «BBC»-Gespräch erklärte der 40-Jährige: «Ich kann mich noch daran erinnern, dass es einige Gerüchte gab, als ich wieder in die Formel 1 zurückkehrte. Man sieht meine verletzte Hand und es ist normal, dass Fragen gestellt werden. Aber wenn ich in der Lage bin, Rennen zu fahren, dann ist das auch sicher. Es gab einige sehr extreme Aussagen, die einige Leute gemacht haben. Diese Kommentare taten weh. Denn ich wäre nie einfach aus Marketing- oder PR-Gründen zurückgekehrt.»

