Charles Leclerc: Was Ferrari & Mercedes unterscheidet

Das Ferrari-Team kämpft derzeit gegen die Mercedes-Mannschaft um den Platz hinter Spitzenreiter McLaren. Die beiden Rennställe haben ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen, wie Charles Leclerc betont.

Im vergangenen Jahr konnte Ferrari bis zum letzten Rennen der Saison mit McLaren um den WM-Titel kämpfen. In diesem Jahr sind die Briten an der Spitze davongezogen, der aktuelle Hauptgegner der Roten ist das Mercedes-Werksteam, das in Kanada den Sieg von George Russell und den ersten GP-Podestplatz von Rookie Kimi Antonelli feiern durfte, der als Dritter ins Ziel gekommen ist.

Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton musste sich hingegen mit den Rängen 5 und 6 begnügen. Der Monegasse hatte sich mit zwei folgenschweren Fehlern im letzten Qualifying-Segment selbst das Leben schwer gemacht, während der siebenfache Weltmeister das Pech hatte, im Rennen auf ein Murmeltier zu treffen, was weder das arme Tier noch sein Dienstwagen unbeschadet überstanden haben.

Der Rennstall aus Maranello konnte in diesem Jahr noch keinen GP-Sieg einfahren, der zweite Platz von Leclerc in seinem Heimspiel in Monte Carlo ist die bisherige Saisonbestleistung der italienischen Truppe. Dass trotzdem nur 16 WM-Zähler die beiden McLaren-Verfolger auf den Zwischenrängen 2 und 3 trennen, erklärt Leclerc mit den ganz unterschiedlichen Problemen, mit denen die beiden Werksmannschaften zu kämpfen haben.

«Es ist eigenartig, aber wir haben eigentlich ganz gegensätzliche Probleme. Ich denke, sie sind im Qualifying stark, dafür tun sie sich im Rennen eher schwer. Wir haben unsere Probleme im Abschlusstraining, sind im Renntrimm aber ganz gut unterwegs», beschreibt der 27-Jährige die Situation.

«Ich habe das Gefühl, dass es bei Mercedes etwas mehr ein Auf und Ab ist, während wir mehr oder weniger den gleichen Abstand zur Spitze haben. Mercedes hatte sehr gute Wochenenden, aber auch Rennen, in denen sie besonders schwach waren», analysiert Leclerc, der auch über den Erfolgsfaktor im WM-Kampf sinniert.

«Wir bewegen uns in kleinen Schritten in die richtige Richtung. Ich denke, am Ende werden die Updates den Unterschied machen. Ich kann jetzt aber noch nicht sagen, wo wir mit unseren Weiterentwicklungen landen werden», sagt der achtfache GP-Sieger.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11