ServusTV: Sportfilme und MotoGP im Fokus

Bei der neuesten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» geht es anlässlich des Kinostarts von «F1 – The Movie» um Sportfilme. Auch die MotoGP kommt nicht zu kurz.

Brad Pitt setzt mit der Hauptrolle im Hollywood-Streifen «F1 – The Movie» eine Tradition von Schauspiel-Größen fort, Spitzensport in dramatisierter Form auf die Leinwand zu bringen. So waren Steve McQueen in «Le Mans», Daniel Brühl als Niki Lauda in «Rush» oder Will Smith mit seiner Darstellung des Lebens von Muhammad Ali prominente Vorgänger des 61-Jährigen.

Doch wie sehr sind diese Blockbuster tatsächlich an der Realität angelehnt? Wieviel Fiktion verträgt ein Sportereignis? Lässt sich die Dramatik einer Goldfahrt von Franz Klammer in Innsbruck 1976 überzeugend verfilmen? Diesen Fragen wird im Talk der jüngsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag, 23. Juni (ab 21.15 Uhr) aus verschiedenen Blickwinkeln nachgegangen.

Neben den Verfilmungen von Athleten und ihren Leistungen steht auch die MotoGP im Fokus. Das Wochenende in Mugello gehört zu den Highlights im WM-Kalender. Und auf dem Highspeed-Kurs in der Toskana sind die Stärken der seit Jahren dominierenden Ducati besonders viel wert. Entsprechend hoch sind die Erwartungen, zumal Werkspilot Marc Márquez den Schwung aus Aragón mitnimmt.

Und obwohl der Mugello-Rundkurs nicht unbedingt zu seinen Lieblingspflastern zählt, holte der WM-Leader am Samstag sowohl seine 100. Pole-Position im GP-Zirkus als auch den Sprintsieg. Der frühere MotoGP-Teilnehmer und heutige ServusTV-Experte Stefan Bradl analysiert das jüngste Wochenende der Zweirad-Königsklasse.