Ferrari in Österreich: Leclerc pausiert für Beganovic

​Wie am GP-Wochenende von Bahrain räumt Ferrari-Ass Charles Leclerc seinen Platz: Im ersten freien Training zum Grossen Preis von Österreich sitzt der Schwede Dino Beganovic im roten Rennwagen.

Ein Teil des Formel 1-Reglements 2025: Pro Saison müssen Stammfahrer im ersten Training zwei Mal zuschauen, um einem jungen Fahrer Platz zu machen. Ferrari setzte in Bahrain für Leclerc Dino Beganovic ein, nun kommt der zweite Einsatz – auf dem Red Bull Ring in Österreich.

Dem Schweden Dino Beganovic steht in der Steiermark ein ziemlich stressiges Programm bevor. Der 21-jährige Absolvent der Ferrari-Fahrerakademie wird nicht nur am Formel-2-Programm teilnehmen (mit Hitech gegenwärtig Zehnter), nein, der Schwede mit bosnischen Wurzeln wird im ersten freien Training zum Grossen Preis von Österreich im Formel-1-Ferrari ausrücken!

Für 2025 ist in der Königsklasse neu verfügt worden: Um aufstrebenden Piloten mehr Fahrpraxis zu geben, müssen die Stammfahrer jedes Jahr in zwei freien Freitagtrainings einem jungen Fahrer Platz machen, was pro Team vier Einsätze der Jungen ergibt. Bis Ende 2024 musste jeder Stammpilot nur einmal seinen Arbeitsplatz räumen.

In Bahrain stieg also Charles Leclerc aus, Dino Beganovic erhielt 60 Minuten Fahrzeit im SF-25 und macht einen anständigen Job. Er wurde zum fünften Fahrer aus der Akademie von Maranello, der einen Ferrari in einem offiziellen Training fährt.



Die anderen vier sind die Brüder Charles und Arthur Leclerc aus Monaco, der israelisch-russische Doppelbürger Robert Schwartzman (nicht mehr in der Akademie) sowie der Engländer Oliver Bearman (heute bei Haas).



Dino, der 2020 in die Akademie aufgenommen wurde, ist der zweite Schwede, der für die Scuderia in der Formel 1 fährt. Er folgt auf Stefan Johansson, der 1985 und 1986 für Ferrari fuhr und bei 31 Starts sechs Mal auf dem Podium landete.



Nicht zu vergessen: Obwohl er nie für die Marke aus Maranello in der Formel 1 fuhr, gewann der unvergessene Ronnie Peterson in den 70er Jahren mehrere Langstreckenrennen am Steuer eines Ferrari 312 P.



Damit ist das Jugend forsch-Kontingent von Leclerc erfüllt; noch offen ist, wann Lewis Hamilton zwei Mal Platz machen muss.





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11