Christian Danner: «F1 The Movie – sehr gut gemacht!»

​Der ehemalige Formel-1-Fahrer und heute RTL-GP-Experte Christian Danner sprach in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über Kultfilme mit der Thematik Motorsport.

Im Rahmen der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» beim österreichischen Privatsender ServusTV wurde über Sport-Filme diskutiert. Anlass ist der neue Kinofilm «F1 The Movie» mit Hollywood-Star Brad Pitt. Bei der Sendung mit dabei war neben Ski-Legende Franz Klammer (71) auch der ehemalige deutsche Formel-1-Fahrer Christian Danner (67).

Danner sagt: «Der Film ist ja von F1-Besitzer Liberty Media mit dem Produzenten initiiert worden. Das ist in zweierlei Hinsicht eine Erfolgsgeschichte. Das einzige Problem für mich ist, dass die Story schon ziemlich Hollywood-artig ist. Für mich ist es noch immer komisch zu sehen, dass da zwischen den echten Rennfahrern Leute stehen, die so tun als wären sie Rennfahrer.»

Aber Danner lobt: «Der Film ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und das ist beim Motorsport nicht so leicht hinzukriegen, wie wir aus schlechten Beispielen der Vergangenheit wissen.»

Der Formel-3000-Champion von 1985 zeigt sich beeindruckt, wie die zwei Jahre dauernden Arbeiten abgelaufen sind: «Sie waren immer da. Die haben getan, als würden sie echt mitfahren. Die Film-Crew hat in Abu Dhabi und Silverstone sogar eine eigene Box bezogen. Der Aufwand war gewaltig.»



Danner erinnert an Film «Rush» – den Rennsport-Streifen über das WM-Duell 1976 zwischen Niki Lauda und James Hunt: «Niki hat damals sehr viel Energie investiert, damit Daniel Brühl im Film wirklich so ist wie Lauda. Man muss sich vorstellen: Ein Deutscher spielt einen Österreicher, der Englisch spricht mit österreichischem Akzent, und er hatte sogar die Zähne an der richtigen Stelle.»



«Ich habe James Hunt gekannt, auch wenn er vor meiner Zeit fuhr – aber wir haben Einiges gemeinsam unternommen und auch viel gelacht. James hatte so eine ruhige Sprache. Der Schauspieler Chris Hemsworth ist ja Australier, aber er hat den Stimmton von James getroffen. Das hat er total rübergebracht, das fand ich faszinierend.»



Zum Klassiker «Le Mans» von Steve McQueen aus dem Jahr 1971 sagt Danner: «Ich bin oft in Le Mans gefahren und weiss, wie sich das dort anfühlt. Da stimmten die Details, wie geschaltet wird, das Gebrüll der Motoren – die ganze Kulisse war so was von echt. Muss sie ja sein, weil das echte Rennen gezeigt wurde, kombiniert mit später gedrehten Action-Aufnahmen. Ich habe viele Erinnerungen an Le Mans. Das ganze Gefühl, das in diesem Film vermittelt wird, das ist unglaublich und durchaus vergleichbar mit dem jetzigen Formel-1-Film. Da wurde die Story auch in das wahre Geschehen und in die Action integriert.»



Danner weiss: «Steve McQueen war ein sehr talentierter Hobby-Rennfahrer. Er ist in den USA Rennen wie den Klassiker von Sebring gefahren und dort sogar Zweiter geworden – das alles war für ihn also nichts Neues. Er hat den Sport geliebt, und es lag ihm sehr am Herzen, zu zeigen, wieso Racing so faszinierend ist.»