McLaren: Lando Norris macht Platz für Alex Dunne

​Auch der McLaren-Rennstall setzt am kommenden GP-Wochenende von Österreich auf die Jugend: Im ersten Training pilotiert der 19-jährige Ire Alexander Dunne den Wagen von Lando Norris.

Das geht Schlag auf Schlag an diesem 23. Juni: Zuerst gab Ferrari bekannt, dass Charles Leclerc das erste freie Training zum Österreich-GP aussitzen werde, zu Gunsten des Schweden Dino Beganovic, dann zog McLaren nach – in den ersten 60 Trainingsminuten wird Lando Norris zuschauen, für ihn kommt der 19-jährige Ire Alexander Dunne zum Einsatz, gegenwärtig Führender der Formel 2.

Der 19-jährige Dunne begann im Alter von acht Jahren mit dem Kartsport und sicherte sich 2019 seinen ersten europäischen Kart-Titel in der Kategorie WSK Champions Cup OKJ.

Sein Debüt im Rennwagen gab er 2021 in der spanischen Formel 4-Meisterschaft, wo er bei seinem Debüt die Pole-Position und einen Podiumsplatz erreichte.

In seiner Saison 2022 holte er in der britischen, der VAE- und der italienischen Formel-4-Meisterschaft insgesamt 16 Rennsiege, was ihm den Titel in der britischen F4-Meisterschaft einbrachte, bevor er im darauffolgenden Jahr Rang 2 in der englischen Formel 3-Meisterschaft errang.



Alex wurde im Mai 2024 ins McLaren-Fahrerentwicklungsprogramm aufgenommen, während er in der FIA Formel 3 antrat. Er fährt jetzt für Rodin Motorsport in der FIA Formel 2 und ist Reserve- und Entwicklungsfahrer für das NEOM McLaren Formula E Team.



Alex wird den MCL39 von Lando Norris als Teil seiner Entwicklung innerhalb der so genannten McLaren Racing Pipeline fahren, die das übergreifende Ziel hat, Fahrern zu helfen, sich in Richtung Formel 1, IndyCar und dem bevorstehenden Einstieg des Teams in die Langstrecken-Weltmeisterschaft zu entwickeln.



Anfang des Jahres gab McLaren bekannt, dass Pato O’Ward am ersten freien Training des Grand Prix von Mexiko-Stadt 2025 teilnehmen wird.



Das Team wird zu gegebener Zeit bekanntgeben, wer in den verbleibenden zwei freien Trainings fahren wird.



Alex Dunne: «Es ist eine grossartige Gelegenheit, im ersten Training von Österreich fahren zu können. Ich freue mich sehr darauf, einige Runden hinter dem Steuer des MCL39 zu sitzen und das Team bei der Abstimmung für das bevorstehende Rennwochenende zu unterstützen.»



«Ich habe mich gut vorbereitet, Tests mit dem 2023er MCL60 gefahren und Zeit im Simulator verbracht, was eine fantastische Lernerfahrung war.»



McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Es ist grossartig, dass wir Alex die Möglichkeit geben können, in FP1 zu fahren, und dass er als Teil seiner Entwicklung wertvolle Zeit hinter dem Steuer eines Formel-1-Autos verbringen kann. Das Team freut sich auf eine engere Zusammenarbeit mit ihm und auf seine Unterstützung während des Wochenendes, wo er nützliches Feedback für die Abstimmung des Autos geben wird. Die Rookie-Sitzungen sind fantastisch, um die Talente von morgen zu sehen.»