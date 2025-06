Österreich-GP: Zeitplan, TV, Ticker, Zahlen, Fakten

​Kurze Rundenzeit, nur zehn Kurven, ein Kinderspiel, dieser Red Bull Ring, nicht wahr? Nein, eben nicht wahr. Wir zeigen, wieso diese Strecke so knifflig ist, dazu finden Sie den kompletten Zeitplan mit TV-Terminen.

Der Grosse Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring ist kein Formel-1-Wochenende wie jedes andere, wie einige Hintergrund-Fakten zum WM-Lauf in der Steiermark zeigen.

Mit Werten knapp über einer Minute werden hier die niedrigsten Rundenzeiten des ganzen Jahres gefahren. Das bedeutet auch – das Feld rück noch enger zusammen.

Trotzdem liegt der Red Bull Ring mit 4,318 km nur auf Rang 5 der kürzesten F1-Strecken, hinter Monaco, Zandvoort, Mexiko-Stadt und Interlagos.

Mit nur zehn Kurven sieht die Rennstrecke einfach aus, aber in Wahrheit ist der Red Bull Ring ein ziemlich kniffliger Kurs.

Die Strecke stellt hohe Anforderungen ans Handling der Autos, während sie gleichzeitig bei niedrigen Geschwindigkeiten (in den Kurven 1, 3 und 4) guten mechanischen Grip und bei hohen Geschwindigkeiten (in den Kurven 6/7 und 9/10) hohe Motorleistung erfordert. Die Ingenieure müssen den besten Kompromiss bei der Abstimmung finden, um die beste Rundenzeit zu erzielen.



Der Höhenunterschied von 69 Metern zwischen dem tiefsten und dem höchsten Punkt der Strecke ist einer der grössten der Saison. Angesichts der Lage der Strecke in den steirischen Bergen ist das nicht weiter verwunderlich.



Zudem gibt es an einigen Stellen steile Gefälle von einer Fahrbahnseite zur anderen, wie beispielsweise in den Kurven 3 und 4. Die Strecke neigt sich hier zum Scheitelpunkt hin, während das Auto aus der Kurve herausbeschleunigt und über den Scheitelpunkt fährt. Dies kann dazu führen, dass ein Rad in der Luft ist, was zu Problemen beim Bremsen, der Stabilität und der Traktion führt.



Die Strecke weist drei aufeinanderfolgende sehr harte Bremszonen auf, vor den Kurven 1, 3 und 4. Da die Bremsen auf dem Rest der Runde aufgrund der relativ kurzen Strecke nicht ausreichend gekühlt werden können, hat dies Auswirkungen auf den maximalen Druck und den allgemeinen Verschleiss.



Aus diesem Grund müssen die Teams die Bremsen stark kühlen. Das stellt eine Herausforderung für das Aufwärmen der Vorderreifen dar. Bei einer kurzen Out Lap ist es schwierig, sie vor einer Qualifikationsrunde in den richtigen Betriebsbereich zu bringen.



Spielberg ist für seine aggressiven Randsteine bekannt und gilt als eine der härtesten Prüfungen für die Fahrzeugaufhängung. Dies gilt besonders für die Kerbs am Ausgang von der Kurven 1, 6 und 7.



Mit einer bisher gemessenen Höchsttemperatur von 55,1 °C kann die Streckenoberfläche in Spielberg sehr heiss werden.



Der Grosse Preis von Österreich kehrt in dieser Saison nach drei Jahren als Sprint-Event zum klassischen Format zurück.



Der Red Bull Ring war die erste Rennstrecke, auf der zwei Grand Prix in Folge ausgetragen wurden: Zu Beginn der Saison 2020 fanden dort der Grosse Preis von Österreich und dann der Grosse Preis der Steiermark statt.



Wer in diesem Jahr keine Eintrittskarten für den Österreich-GP ergattern konnte, verfolgt bei SPEEDWEEK.com Abschlusstraining und WM-Lauf dank unseres beliebten Live-Tickers.



Dazu berichten unsere Kollegen von ServusTV, Sky, SRF und ORF aus der Steiermark. Hier unten finden Sie die wichtigsten Sendetermine der verschiedenen Sender.







Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Donnerstag, 26. Juni

09.00–11.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.30: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–18.00: Pit Lane Walk

15.20: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto



Freitag, 27. Juni

08.40–08.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.20–08.35: Übung für medizinische Intervention

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–14.50: Aras Freestyle Motorbike Stunt Demonstration

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.35–19.20: Training Porsche Supercup

19.25–19.35: Red Bull Ring Taxi Rides

19.35–19.45: Flugshow Dimitris Kolliakos Glider

19.45–20.30: Paddock Club Track Tour

19.45–20.30: Paddock Club Pit Lane Walk

19.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 28. Juni

08.15–08.45: Red Bull Ring Taxi Rides

09.00–09.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.35: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

10.40–11.10: Formel 1 Boxenstopptraining

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.50–11.54: Flugshow Dario Costa

11.55–12.05: Flugshow Dimitris Kolliakos Glider

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

13.40–13.50: Aras Freestyle Motorbike Stunt Demonstration

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

15.50–15.58: Flugshow Dimitris Kolliakos Glider

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 29. Juni

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.50–14.18: Flugshow Red Bull Flying Bulls

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)





Grand Prix von Österreich im TV

Freitag, 27. Juni

12.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

13.00 ORF 1 – Formel-1-News

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.40 Sky Sport F1 – Boxenstopp-Chaos

15.45 ORF 1 – Rennlegende Gerhard Berger

16.30 ORF 1 – Formel-1-News

16.35 Greatest Races – Niki Lauda in Estoril 1984

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.50 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

17.00 Zweites Training

20.15 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.45 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 28. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – McLaren’s Meteoric Rise

11.00 Greatest Races – Jenson Button in Kanada 2011

12.15 ORF 1– Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

15.10 ORF 1 – Vorberichte zum Qualifying

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.10 ORF 1 – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 29. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

07.55 Sky Sport F1 – Best Onboards: Sebastian Vettel

09.20 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

12.30 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

12.55 ORF 1 – Fahrerparade

13.30 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

15.00 Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 min)

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung







Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11