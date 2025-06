Arvid Lindblad: Imola-Test, Einsätze am GP-Wochenende

​Der erste 17-jährige Brite Arvid Lindblad testete am 23. Juni auf der GP-Strecke Imola einen Formel-1-Rennwagen der Racing Bulls. Der Londoner soll noch 2025 an zwei GP-Wochenenden teilnehmen.

Arvid Lindblad wird sorgfältig auf seinen ersten Einsatz an einem Grand-Prix-Wochenende vorbereitet. Der in London geborene Brite mit schwedischem Vater und indischer Mutter ist erst 17 Jahre jung und hat vor kurzem vom Autosport-Weltverband FIA eine Sondergenehmigung erhalten, um F1 im Rahmen eines GP-Wochenendes zu fahren.

Lindblad – in der laufenden Formel-2-Meisterschaft auf dem dritten Gesamtrang – sass bei den Racing Bulls erstmals im F1-Auto im Rahmen eines Filmtages, das war im vergangenen Februar. Lindblad pilotierte einen 2023 Rennwagen des Typs AlphaTauri AT04.

Nun setzte der britische Teenager am 23. Juni in Imola die Vorbereitung mit einem Test fort, hinter verschlossenen Toren. Das Ziel: Das vielversprechende Talent, der von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sehr gelobt wird, soll 2025 an zwei GP-Wochenenden im ersten Training eingesetzt werden; am wahrscheinlichsten bei den Racing Bulls, vielleicht sogar bei Red Bull Racing, ganz sicher beim Nachsaisontest in Abu Dhabi.



Gemäss Reglement müssen die Stammfahrer 2025 vier Mal jungen Talenten weichen (also jeder reguläre Pilot zwei Mal). Zwei dieser vier Tests haben die Racing Bulls jedoch schon im ersten Teil der Saison abgehakt, weil der Pariser Isack Hadjar in dieser Phase der WM als Neuling galt. Bei Red Bull Racing ist erst ein Talent-Einsatz vollzogen, als Ayumu Iwasa in Japan den Wagen von Max Verstappen fuhr.



An sich gilt im FIA-Reglement: kein Formel-1-Führerschein vor 18 Jahren, allerdings werden Ausnahmen für Fahrer gemacht, «die nach Ermessen der FIA in Nachwuchsserien wiederholt herausragenden Fähigkeiten und Reifen unter Beweis gestellt haben». Da gilt dann das Mindestalter 17.



Arvid Lindblad wurde 2023 in der italienischen Formel 4 Gesamtdritter, gewann das F4-Rennen von Macau, wurde 2024 in der Formel 3 Gesamtvierter, holte im Winter 2024/2025 den Titel in der Formel Regional Ozeanien und hat in der Formel-2-Saison nach einem schwierigen Start in Australien von Bahrain bis Spanien jedes Mal gepunktet, mit Siegen in Jeddah und Barcelona als Highlight.



Sollte Lindblad seine sehr guten Leistungen 2025 in der Formel 2 fortsetzen, hat er gute Aussichten auf einem Platz im GP-Startfeld 2026, bei den Racing Bulls.





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11