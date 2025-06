Toto Wolff stellt klar: «Dann gehe ich gnadenlos vor»

Der Crash zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen hat die Diskussion um den teaminternen Wettkampf wieder aufleben lassen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat eine klare Meinung zu diesem Thema.

Wenn zwei Teamkollegen um den WM-Titel kämpfen, kann es schon mal krachen. Das zeigt das jüngste Beispiel der beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri, die in Kanada ein unliebsames Treffen hatten. Ersterer versuchte erfolglos an seinem Teamkollegen vorbeizukommen, wobei es zum Crash kam.

Der Brite fiel aus, wurde aber noch als Achtzehnter und somit Letzter gewertet. Später bekam er eine Zeitstrafe aufgebrummt, die sich allerdings nicht auf das Ergebnis auswirkte. Dass er leer ausging, während sein Teamkollege Glück im Unglück hatte und als Vierter zwölf Punkte sammeln konnte, war Strafe genug für den WM-Zweiten, der nun mit einem Rückstand von 22 Punkten ins elfte Rennwochenende der Saison auf dem Red Bull Ring steigt.

Der Unfall der Stallgefährten und WM-Spitzenreiter war in den letzten Tagen das Gesprächsthema Nummer 1. Auch Toto Wolff wurde im «Bloomberg»-Podcast «Hot Pursuit» darauf angesprochen. Und das Oberhaupt der Mercedes-Mannschaft stellte klar: «Wenn du als Fahrer egoistisch bist und unseren gemeinsamen Erfolg gefährdest oder unserem Markenimage schadest, dann gehe ich gnadenlos vor. Du hast dann keinen Platz in diesem Team. Denn es gibt auch andere Menschen, die zum Erfolg beitragen.»

Der Wiener. der seit 2013 an der Spitze des Werksteams steht, verrät: «Ich mache keinen Unterschied zwischen den beiden Fahrern und dem Rest des Teams, das handhabe ich seit meinem ersten Tag in der Formel so. Ich habe ihnen gesagt, dass es in diesem Team 2500 Superstars gibt – ob sie in der Werkstatt, in der Reinigung, in der Aerodynamik oder im Cockpit arbeiten. Ich werde niemanden anders behandeln als alle anderen.»

George Russell und Kimi Antonelli hätten diese Philosophie verstanden und respektieren, dass jedes einzelne Teammitglied Teil des Erfolgs ist, erklärt Wolff weiter. «Sie sind sich bewusst, dass die Menschen ihre Hypotheken nicht bezahlen können, wenn sie miteinander kollidieren, weil sie dann ihre Prämien nicht bekommen.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11