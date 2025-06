Österreich-GP: Live-Ticker, TV, so wird das Wetter

​Am kommenden Wochenende machen sich Tausende auf den Weg Richtung Spielberg, um das Programm auf dem Red Bull Ring zu geniessen. Wir sagen, wie sich das Wetter entwickelt.

Es ist die Motorsport-Party des Jahres – GP-Wochenende von Österreich auf dem Red Bull Ring. Viele Rennfans haben im Laufe der Jahre immer wieder bewundernswerte Geduld gezeigt und alle Kapriolen des Sommer-Wetters in der Steiermark tapfer ertragen.

Wie sieht das aus für 27. bis 29. Juni? Womit müssen die Red Bull Ring-Besucher rechnen? Kurz gefasst – mit fast allem.

Am Freitag, 27. Juni, kann es um die Mittagszeit nass werden, eine Gewitterfront vom Vortag hat sich (hoffentlich) bis dann verzogen.

Dann nimmt die Temperatur zu, für Samstag (Abschlusstraining) und Sonntag (Grand Prix) wird mit 29 Grad bei geringer Niederschlags-Wahrscheinlichkeit gerechnet.



Wer in diesem Jahr keine Eintrittskarten ergattern konnte, verfolgt bei SPEEDWEEK.com Abschlusstraining und WM-Lauf dank unseres beliebten Live-Tickers.



Dazu berichten unsere Kollegen von ServusTV, Sky, SRF und ORF aus der Steiermark. Hier unten finden Sie die wichtigsten Sendetermine der verschiedenen Sender.





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11