Davide Valsecchi zu Norris: «Das macht mir Angst»

Der frühere Rennfahrer und heutige Formel-1-Experte Davide Valsecchi sagt, was ihm mit Blick auf das teaminterne Duell bei McLaren Angst macht. Er erklärt auch, welcher Schlüsselfaktor die WM entscheiden wird.

In die Formel-1-Startaufstellung hatte es Davide Valsecchi nicht geschafft, doch der heutige GP-Experte durfte nach seinem Titelerfolg in der GP2 Asia Serie seine ersten Formel-1-Kilometer sammeln. Er rückte 2010 im Rahmen des Young Driver Tests in Abu Dhabi für das Hispania Racing Team aus.

Auch im Rahmen einer offiziellen Session war Valsecchi schon mit von der Partie: Als Lotus-Testfahrer durfte er im darauffolgenden Jahr im ersten Training zum Malaysia-GP Gas geben. Ein Jahr später krönte er sich zum GP2-Meister. Doch die Hoffnung, in die Formel 1 aufzusteigen, erfüllte sich nicht. 2014 wechselte er in die GT Open Serie.

Seit 2016 verfolgt der Italiener das Geschehen in der Formel 1 als TV-Kommentator mit. Und bei seinem jüngsten Besuch beim «The Red Flags»–Podcast sprach er auch über das diesjährige WM-Duell zwischen den beiden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris. Dabei outete er sich als Fan des Letzteren und erklärte: «Die Leistungskurve von Piastri ist unfassbar, als Norris-Fan macht mir das Angst.»

«Er hat schon in seinem ersten Formel-1-Jahr eine beachtliche Leistung gezeigt, und in diesem Jahr ist er bereits auf Augenhöhe mit Norris – manchmal, wenn das Auto nicht perfekt ist, liegt er sogar vor ihm. Die Richtung, in die seine Karriere geht, ist also etwas beängstigend, denn er scheint immer besser zu werden, und als Teamkollege spürt man das», fuhr der 38-Jährige fort.

«Im direkten Duell hat er dieses Jahr offenbar mehr Kämpfe gewonnen als Norris, manchmal gegen Verstappen und manchmal gegen andere Rivalen», lobte Valsecchi den jungen Australier, betonte aber im gleichen Atemzug: «Beim Renntempo war Norris wahrscheinlich etwas besser in diesem Jahr. In einigen Rennen war er schneller als Piastri, auch wenn er das Rennen nicht gewonnen hat.»

Ausschlaggebend werde die Performance im Qualifying sein, ist sich der frühere Rennfahrer sicher. Norris müsse im Abschlusstraining im Vergleich zu seinem Teamkollegen die Nase vorn behalten. «Denn der Fahrer wird gewinnen, der im Qualifying besser ist. Das ist sehr wichtig, dabei geht es um die Strategie, ausserdem ist das Überholen schwierig und es ist einfacher, die Reifen zu schonen, wenn man freie Fahrt hat.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11