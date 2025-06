Österreich-GP: Live-Ticker, Zeitplan, TV, Pole-Kampf

Die Formel-1-Fans dürfen sich auf ein Quali-Spektakel auf dem Red Bull Ring freuen. Seit Jahren geht es beim Kampf um den besten Startplatz zum Österreich-GP um Tausendstelsekunden.

Hochspannung in der Steiermark: An diesem 28. Juni geht es auf dem Red Bull Ring um die Startaufstellung zum Traditions-GP von Österreich, und viele Fans stellen sich die Frage – findet der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen einen Weg, um die favorisierten Oscar Piastri und Lando Norris von McLaren zu schlagen?

Bei einer Rundenzeit von knapp einer Minute haben wir in den vergangenen Jahren erlebt: Es geht beim Kampf um die Pole um Tausendstelsekunden, und von 2021 bis 2024 hatte jeweils Red Bull Racing-Star Max Verstappen die Nase vorn.

10 von 20 WM-Läufen auf dem heutigen Pistenlayout sind von Pole-Position gewonnen worden. Rechnen wir Sprintrennen hinzu, dann sind neun der vergangenen elf Formel-1-Rennen hier vom Mann auf dem ersten Startplatz gewonnen worden.

Hätten Sie’s gewusst? McLaren ist auf dieser Rennstrecke seit 25 Jahren ohne Pole-Position! Damals ging der Finne Mika Häkkinen für den Österreich-GP 2000 vom besten Startplatz ins Rennen.

Wie sich das alles entwickelt, das erleben Sie am besten dank unseres beliebten Live-Tickers mit, wir gehen damit ca. 15.30 Uhr online, die Quali beginnt dann um 16.00 Uhr.



Für die Zuschauer vor Ort finden Sie hier unten auch den Zeitplan, dazu natürlich die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.







2. Training, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,580 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,737

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,898

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,022

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,190

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,229

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,292

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,411

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,457

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:05,511

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,537

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:05,543

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,547

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,613

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,698

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,765

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,814

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,835

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,918

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,176







1. Training, Österreich

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,542 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:05,607

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,697

04. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:05,766

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,780

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,874

07. Alex Albon (T), Williams, 1:05,946

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:06,017

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:06,099

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:06,110

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:06,130

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:06,140

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,160

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:06,170

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:06,189

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,246

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:06,262

18. Dino Beganovic (S), Ferrari, 1:06,369

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:06,510

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:06,738





Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Samstag, 28. Juni

08.15–08.45: Red Bull Ring Taxi Rides

09.00–09.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.35: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

10.40–11.10: Formel 1 Boxenstopptraining

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.50–11.54: Flugshow Dario Costa

11.55–12.05: Flugshow Dimitris Kolliakos Glider

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

13.40–13.50: Aras Freestyle Motorbike Stunt Demonstration

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

15.50–15.58: Flugshow Dimitris Kolliakos Glider

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 29. Juni

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.50–14.18: Flugshow Red Bull Flying Bulls

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)





Grand Prix von Österreich im TV

Samstag, 28. Juni

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.30 Sky Sport F1 – McLaren’s Meteoric Rise

11.00 Greatest Races – Jenson Button in Kanada 2011

12.15 ORF 1– Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

15.10 ORF 1 – Vorberichte zum Qualifying

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.10 ORF 1 – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

20.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 29. Juni

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

07.55 Sky Sport F1 – Best Onboards: Sebastian Vettel

09.20 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

12.30 Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

12.55 ORF 1 – Fahrerparade

13.30 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Österreich

15.00 Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 min)

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

20.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – GP Österreich Wiederholung