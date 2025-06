Lando Norris: «Nicht so einfach, wie es aussieht»

In Spielberg war Max Verstappen der erste Verfolger der McLaren-Piloten. Dem Red Bull Racing-Star fehlten mehr als 3 Zehntel auf die Bestzeit von Lando Norris. Dennoch rechnet dieser mit einem engen Qualifying-Fight.

Beim ersten freien Training auf dem Red Bull Ring war Lando Norris noch Zaungast. Der aktuelle WM-Zweite musste sein Cockpit Alex Dunne überlassen, der zum ersten Mal im Rahmen eines offiziellen GP-Wochenendes ausrückte und mit der viertschnellsten Rundenzeit glänzte. Norris beobachtete die Arbeit des Iren von der Boxenmauer aus.

Im zweiten Training war der Brite wieder im Einsatz, und er stellte seine Qualitäten mit der Tagesbestzeit unter Beweis. Hinter ihm reihte sich sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri ein, auf Platz 3 folgte Max Verstappen. Der Titelverteidiger blieb mehr als drei Zehntel langsamer als der Spitzenreiter.

Norris scherzte nach getaner Arbeit: «Es hat mir nichts ausgemacht, an der Boxenmauer zu sitzen. Ich fühle mich dort sehr viel entspannter als im Auto.» Danach fügte er etwas ernster an: «Ich geniesse es immer, wenn ich hier unterwegs bin. Und das Auto hat sich auch von Anfang an gut angefühlt.»

Das lag nicht zuletzt an der Vorarbeit, die Dunne leistete. Der 19-Jährige bekam von Norris denn auch ein dickes Lob: «Alex hat ein gutes Feedback gegeben, und er war auch gleich von Anfang an schnell unterwegs, was mich natürlich freut.»

Liebe Worte gab es von Norris auch für die Mannschaft: «Sie haben das Auto in die richtige Richtung entwickelt und ein paar gute Fortschritte gemacht.» Gleichzeitig betonte er aber auch: «Ich denke, da ist noch etwas mehr möglich, wir müssen noch etwas nachlegen, denn ich denke, die anderen Fahrer werden sich wie üblich auch verbessern können. Es wird also nicht so einfach, wie es aussieht, ich denke, das Qualifying wird wieder sehr eng werden.»

2. Training, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,580 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,737

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,898

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,022

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,190

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,229

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,292

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,411

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,457

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:05,511

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,537

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:05,543

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,547

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,613

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,698

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,765

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,814

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,835

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,918

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,176





1. Training, Österreich

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,542 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:05,607

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,697

04. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:05,766

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,780

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,874

07. Alex Albon (T), Williams, 1:05,946

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:06,017

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:06,099

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:06,110

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:06,130

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:06,140

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,160

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:06,170

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:06,189

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,246

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:06,262

18. Dino Beganovic (S), Ferrari, 1:06,369

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:06,510

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:06,738