Lewis Hamilton (10.): Keine Strafe, aber viele Sorgen

​Ferrari-Star Lewis Hamilton ist am Red Bull Ring um eine Strafversetzung herumgekommen: Er hatte Kimi Antonelli übel blockiert, die Rennkommissare belassen es bei einer Verwarnung.

Die gute Nachricht zuerst: Der englische Ferrari-Star Lewis Hamilton wird in der Startaufstellung zum Grossen Preis von Österreich nicht strafversetzt. Aufatmen unter den vielen Hamilton-Fans.

Der siebenfache Weltmeister hatte im zweiten Training auf dem Red Bull Ring dem heranschiessenden Mercedes von Kimi Antonelli übel im Weg gestanden, der junge Italiener konnte eine Kollision vermeiden. Lewis keuchte am Funk: «Ich habe ihn nicht kommen sehen.»

Sky-GP-Experte Timo Glock: «Das finde ich ein wenig seltsam, denn die Wiederholung zeigte, wie Hamilton mehrfach in den Rückspiegel geblickt hatte.»

Die Rennkommissare Felix Holter (Deutschland), Garry Connelly (Australien), Derek Warwick (Grossbritannien) und Wilhelm Singer (Österreich) beliessen es dennoch bei einem Klaps auf die Hand – nur Verwarnung, keine Strafversetzung.

Sie begründen ihre Milde so: «Der Fahrer von Auto Nummer 44 (Hamilton) bewegte sich beim Weg zur vierten Kurve in langsamer Fahrt auf die Ideallinie, obschon er – vom Team über das Herannahen von Fahrzeug Nummer 12 (Antonelli) informiert – seine Spiegel regelmässig prüfte. So hat er Wagen Nummer 12 unnötig behindert, der Fahrer musste ausweichen. Fahrer 44 hat sich sogleich für sein Verhalten entschuldigt.»



«Die Rennkommissare halten fest, dass dies eine unnötige Behinderung war. Allerdings wird in den freien Trainings bei solchen Vorfällen in der Regel milder geurteilt, so dass wir eine Verwarnung als angemessen erachten.»



Weniger angemessen ist die Platzierung von Ferrari in den ersten freien Trainings: Von Siegerform ist da nichts zu spüren. Hamilton wurde im ersten Training von Getriebeproblemen genervt und monierte mangelnden Grip. Hamilton grummelte am Funk: «Aus irgendeinem Grund habe ich hier keinen Speed.» Leclerc hingegen hatte zu viel Speed und schlitterte durch ein Kiesbett, am Ausgang von Kurve 6. Dies nach einem Verbremser in Kurve 3.



Im ersten Training Neunter, im zweiten Training Zehnter, das klingt jetzt nicht nach dem lange erwarteten, grossen Durchbruch.



Hamilton hat wiederholt betont, dass er ständig Fortschritte mache, auch wenn das von aussen nicht immer zu sehen sei. Lewis nach den zwei freien Trainings: «Leider haben wir wegen des Getriebeproblems Zeit verloren, das hat uns zurückgeworfen.»



«Zum Glück lief es dann im zweiten Training besser. Aber wir sind in Sachen Speed noch nicht dort, wo wir gerne wären. Wir haben für Samstag viel Arbeit.»





2. Training, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,580 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,737

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,898

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,022

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,190

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,229

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,292

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,411

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,457

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:05,511

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,537

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:05,543

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,547

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,613

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,698

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,765

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,814

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,835

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,918

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,176







1. Training, Österreich

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,542 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:05,607

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,697

04. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:05,766

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,780

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,874

07. Alex Albon (T), Williams, 1:05,946

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:06,017

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:06,099

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:06,110

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:06,130

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:06,140

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,160

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:06,170

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:06,189

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,246

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:06,262

18. Dino Beganovic (S), Ferrari, 1:06,369

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:06,510

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:06,738