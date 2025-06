Max Verstappen (3.): «Das müssen wir loswerden»

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat auf dem Red Bull Ring schon fünf Grands Prix gewonnen. Mit ihm ist hier immer zu rechnen. Nach dem ersten Training ist der Niederländer Drittschnellster.

Ein Blick auf die Rangliste des zweiten freien Trainings zum Österreich-GP zeigt: Max Verstappen sitzt den McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri im Nacken. Ein Glas-halb-leer-Mensch würde auf den markanten Abstand zu den Papaya-Piloten hinweisen und die Stirn in Falten legen.

Ein Glas-halb-voll-Mensch hätte sich vielleicht die Dauerläufe angeschaut, und da sah es gegen das McLaren-Duo nicht so übel aus.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Es gibt einige Kurven, von denen wissen wir, dass wir dort zulegen müssen. Gut, wir kennen die Spritlast der Gegner nicht und auch nicht, wie sehr die Motorleistung zurückgefahren war. Aber aus unserer Perspektive war das ein solider Freitag. Wir wissen, was wir für Samstag tun müssen.»

Verstappen muss an diesem Wochenende in der Steiermark auf seinen langjährigen Renningenieur Gianpiero Lambiase verzichten (der aus persönlichen Gründen in England geblieben ist), der Ersatz von GP ist Simon Rennie, langjähriger Ingenieur von RBR, heute vorwiegend in der Simulation im Rennwagenwerk tätig.



Horner weiss: «Simon hat enorme Erfahrung, und die spielt er jetzt aus. Er und Max hatten an diesem Tag einen guten Start.»



Rennie war vor Jahren bei Lotus Renningenieur von Kimi Räikkönen – und Empfänger des legendären Spruchs des Finnen: «Lass mich in Ruhe, ich weiss schon, was ich mache.»



Später arbeitete Simon bei Red Bull Racing fünf Jahre lang als Ingenieur von Daniel Ricciardo und auch mit Alex Albon.



Der vierfache Formel-1-Weltmeister Verstappen sagt zu seinem Freitag auf dem Red Bull Ring: «Wir hatten keine grösseren Probleme. Wir sind noch nicht schnell genug, zudem untersteuert der Wagen für meinen Geschmack zu sehr. Und das gilt für eine schnelle Runde wie auch für den Dauerlauf. Das müssen wir für Samstag loswerden.»



Max zu Simon Rennie: «Ich kenne Simon seit vielen Jahren, früher als Teil der Rennmannschaft, später in leitender Stellung im Simulator. Wenn ich jeweils in der Sim sitze, dann arbeite ich mit ihm, wir kennen uns also sehr gut. Du spürst, wie viel Erfahrung er hat, und das lief heute mit ihm sehr gut. Er war sofort voll dabei, keine Spur von Rost, und das lief alles prima.»







2. Training, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,580 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,737

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,898

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,022

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,190

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,229

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,292

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,411

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,457

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:05,511

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,537

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:05,543

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,547

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,613

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,698

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,765

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,814

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,835

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,918

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,176





1. Training, Österreich

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,542 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:05,607

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,697

04. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:05,766

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,780

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,874

07. Alex Albon (T), Williams, 1:05,946

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:06,017

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:06,099

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:06,110

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:06,130

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:06,140

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,160

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:06,170

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:06,189

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,246

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:06,262

18. Dino Beganovic (S), Ferrari, 1:06,369

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:06,510

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:06,738