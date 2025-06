Lando Norris (McLaren): «Ich fühlte mich schlecht»

​Die Ausgangslage bei McLaren ist nach dem Kanada-GP klar: Lando Norris hat Oscar Piastri torpediert und seinen Fehler zugegeben. Was ändert dieser dumme Fehler für das Geschehen auf dem Red Bull Ring?

Die Journalisten waren gespannt: Welchen Lando Norris würden sie nach der Blamage von Montreal in der Steiermark treffen? Beim Grossen Preis von Kanada war Norris ausgerechnet seinem McLaren-Stallgefährten und WM-Leader Oscar Piastri ins Heck gefahren, der Australier konnte weitermachen und wurde Vierter, Norris schied mit schwer beschädigtem Wagen aus.

Zerknirscht wirkt Norris in Österreich nicht, eher aufgekratzt, aber seine Worte widersprachen dem Auftritt. Lando sagt: «Wir hatten ziemlich viele Gespräche. Ich musste mir darüber klar werden, was in meinem Kopf vorging, und das habe ich dem Team erklärt. Ich war sehr offen darüber, dass dieser Fehler zu hundert Prozent auf meine Kappe geht.»

«Ich gebe zu – diese Diskussionen waren nicht angenehm. Wir alle hier wissen, was die erste Regel ist, und das gilt auch weiterhin. (Lando meint: Harter Rennsport ist erlaubt, sich gegenseitig ins Auto zu fahren, geht gar nicht. M.B.) Vielleicht wurde das eine oder andere noch etwas kraftvoller betont als zuvor, aber das war zu erwarten. Das Ganze war etwas unglücklich, aber daraus muss ich lernen, dadurch muss ich stärker werden.»

Auf die Frage, wie lange es gedauert hat, bis er seinen Fehltritt verdaut hat, sagt der Engländer ehrlich: «Schon eine Weile. Denn das Team bedeutet mir alles, und ich habe es im Stich gelassen. McLaren hat mir den Steigbügel in die Formel 1 hingehalten, ich will mit McLaren Rennen gewinnen. Und dann so etwas wie in Kanada. Das ist das Letzte, was ich wollte. Ich fühlte mich schlecht.»



Aber der sechsfache GP-Sieger betont auch: «Zwischen mir und Oscar hat sich nichts geändert. Wir dürfen immer noch frei fahren, es gibt kein böses Blut. Das Vertrauen und der ehrliche Umgang zwischen mir und Oscar ist intakt. Wir wollen als Team nicht auseinanderfallen, so wie das früher in anderen Rennställen passiert ist.»



Zu seiner Situation in der WM sagt der Brite: «Ich liege um 22 Punkte hinten, und der Hauptgrund dafür ist meine Fehlerquote. Ich anerkenne, welch gute Arbeit Oscar macht. Aber es ist noch immer knapp zwischen uns, und ich freue mich auf die Fortsetzung.»



Auf dem Red Bull Ring war Norris in den vergangenen Jahren stark: 2024 scheiterte er am vehementen Widerstand von Verstappen, 2020 und 2021 wurde er jeweils Dritter.





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11