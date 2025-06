Formel-1-Auftakt am Red Bull Ring: Volles Programm

Die Formel-1-Teams waren am Freitag zum ersten Mal in diesem Jahr in Spielberg im Einsatz

Das Formel-1-Wochenende auf dem Red Bull Ring begann für Dr. Helmut Marko mit einem besonderen Termin. Der Red Bull-Motorsportberater wurde für seine Verdienste im Motorsport ausgezeichnet.

Volles Programm zum Formel-1-Startschuss in Spielberg: Die Besucher am Red Bull Ring kamen bereits am Freitag voll auf ihre Kosten. Neben den freien Trainings der Königsklasse, in denen George Russell und Lando Norris jeweils die Schnellsten waren, gab es für die Zuschauer in der F1 Fan Zone auch WM-Stars und Teamchefs zu sehen.

Auch das Show-Programm liess keine Wünsche offen, Bands und Live-Acts sorgten für die richtige Unterhaltung, und die Red Bull Drift Show auf der Rennstrecke begeisterte Tausende von Formel-1-Liebhaber vor Ort.

Unter die Gäste mischten sich auch bekannte Gesichter, so stattete der frühere Formel-1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone dem Fahrerlager in der Steiermark einen Besuch ab. Über eine besondere Ehre durfte sich Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko freuen. Der Grazer bekam für seine Verdienste im Motorsport die Lorenzo Bandini Trophäe überreicht.

Auch am heutigen Samstag werden die GP-Besucher viel erleben. Am Vormittag wartet das «Meet the Drivers»-Finale in der F1 Fan Zone auf die Autogramm- und Selfie-Jäger. Die GP-Stars werden mit dem dritten freien Training (ab 12.30 Uhr) und dem Qualifying (ab 16 Uhr) für Spannung sorgen.

Und über ein Dutzend Motorsport-Stars und Promis werden am Abend dann die Generalprobe der «Red Bull Legends Parade» in den «Movie-Cars» bestreiten. Details zum Programm auf und neben der Rennstrecke gibt es im Netz. Und wer spontan Lust auf einen Besuch bekommen hat, kann an den Tageskassen noch eines der letzten Tickets sichern.

2. Training, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,580 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,737

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,898

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,022

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,190

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,229

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,292

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,411

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,457

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:05,511

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,537

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:05,543

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,547

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,613

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,698

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,765

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,814

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,835

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,918

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,176





1. Training, Österreich

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,542 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:05,607

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,697

04. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:05,766

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,780

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,874

07. Alex Albon (T), Williams, 1:05,946

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:06,017

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:06,099

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:06,110

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:06,130

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:06,140

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,160

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:06,170

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:06,189

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,246

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:06,262

18. Dino Beganovic (S), Ferrari, 1:06,369

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:06,510

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:06,738