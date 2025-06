David Coulthard: «Nur so verliert Lando Norris»

​Lando Norris jagt auf dem Red Bull Ring seinen dritten Saisonsieg 2025. Bislang hat der Engländer in Österreich alles richtig gemacht. Ex-GP-Star David Coulthard sagt, wo die Gefahren für Norris liegen

.Welchen Lando Norris werden wir an diesem 29. Juni beim Grossen Preis von Österreich erleben? Jenen Norris, der so makellos fährt wie in Monaco und mit McLaren zum Sieg prescht? Oder jenen Norris, der merkwürdige Fehler macht wie in Kanada? Dort rammte er ausgerechnet seinen Teamgefährten Oscar Piastri und schied aus.

Bislang ist Norris in der Steiermark eine Klasse für sich: überlegene Pole-Position, prima Ausgangslage für den siebten GP-Sieg seiner Karriere, es wäre sein erster Triumph in Österreich (2020 und 2021 wurde er beim Österreich-GP jeweils Dritter), und sein dritter in dieser Saison, nach Australien und Monaco.

Für McLaren wäre es der erste Sieg in Österreich seit David Coulthard 2001, und genau dieser David Coulthard (54) spricht über die Ausgangslage von Norris.

Der Schotte Coulthard (13-facher GP-Sieger und WM-Zweiter 2001) sagt: «Nach der riesigen Enttäuschung von Montreal hat Lando gezeigt, dass er das hinter sich gelassen hat. Lando war im zweiten Training der schnellste Mann, im dritten ebenfalls, und dann konnte ihm auch in Q1, Q2 und Q3 keiner das Wasser reichen.»



«Aus meiner Sicht kann Lando dieses Rennen nur so verlieren: Wenn er einen schlechten Start hat oder wenn er zu einem ungünstigen Zeitpunkt an die Box kommt, etwa bei einer Safety Car-Phase. Klar kann auch beides passieren. So etwas geht in der Formel 1 ratz-fatz, aber vom reinen Speed her müsste Norris diesen Sieg eigentlich nach Hause bringen können.»







Qualifying, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:03,971 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,492

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,554

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:04,582

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,763

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:04,926

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,929

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,132

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,276

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,649

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,128

12. Alex Albon (T), Williams, 1:05,205

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,226

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:05,288

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,312

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,329

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,364

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,369

19. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,582

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,606