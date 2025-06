Max Verstappen über Idioten-Crash, Antonelli-Strafe!

​Der vierfache Österreich-GP-Sieger Max Verstappen war nach wenigen Sekunden out: Rammstoss von Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli. Dies ist der erste Ausfall von Max seit Australien 2024.

Ganz bittere Pille für den vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen beim Heimrennen von Red Bull in der Steiermark: Er wurde kurz nach dem Start von Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli angeschubst und konnte einen Dreher nicht verhindern.

Damit der erste Ausfall des Niederländers in dieser Saison und sein erster seit dem Bremsdefekt von Anfang 2024 in Australien. Das ist vor allem bitter in Sachen Fahrer-WM, denn Max ist zwar noch immer Dritter, liegt nun jedoch schon 61 Punkte hinter dem führenden McLaren-Fahrer Oscar Piastri.

Max’ erste Reaktion am Funk: «Ich bin draussen! Mir ist einer ins Auto gefahren wie verrückt. Idioten!»

Max konnte nach der Rückkehr ins Fahrerlager nur noch mit den Achseln zucken: «Ich wollte von Kimi wissen, was da passiert ist. Da sein Auto das einzige war, das da neben meinem stand, ging ich schon davon aus, dass er mich wohl getroffen hatte.»



«Ich habe mir dann die Szene in der Box in Ruhe angeschaut. Jeder Fahrer macht in seiner Karriere Fehler. Zudem weiss jeder, welch grosses Talent Antonelli ist. Ich bin sicher, dass er daraus etwas lernen wird. Alles ist gut zwischen uns.»



Der 18-jährige Mercedes-Teenager Kimi Antonelli war untröstlich: «Ich habe zur dritten Kurve hin nicht zu stark gebremst, aber hart. Dabei haben zunächst die Hinterräder blockiert, ich musste dann nach rechts ausweichen, um nicht in das Auto von Lawson zu krachen, danach haben auch die Vorderräder blockiert.»



«An diesem Punkt schlitterte ich nur noch geradeaus, ich wurde nicht langsamer, sondern eher noch schneller, die Kollision mit Max war nicht mehr zu vermeiden. Es tut mir extrem leid, und ich habe mich bei Verstappen an Ort und Stelle entschuldigt. Aber ich war nur noch Passagier.»



Die FIA-Rennkommissare ermittelten, und die Entscheidung war schnell da – der Italiener erhält für den kommenden Grand Prix von Grossbritannien eine Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung.



Kimi: «Das war ein krasser Fehler von mir, und mir war durchaus klar, was da auf mich zukommt. Ich muss diese Kröte schlucken.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11