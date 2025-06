Österreich-Sieger Lando Norris: Piastri war stressig

​Lando Norris hat mit einer makellosen Leistung den Grossen Preis von Österreich gewonnen, es ist sein dritter Saisonsieg. Der McLaren-Pilot erzählt: «Ich konnte Piastri kaum abschütteln, das war stressig.»

Siebter Grand-Prix-Sieg für Lando Norris beim Traditions-GP von Österreich auf dem Red Bull Ring: Der 25-jährige Engländer zeigt in der Steiermark eine fehlerfreie Fahrt und gewinnt zum dritten Mal in dieser Saison (nach Australien und Monaco), zudem ist dies sein 35. Podestplatz in der Königsklasse (gleich viele wie die Weltmeister Juan Manuel Fangio und Emerson Fittpaldi). Mit GP-Sieg Nummer 7 hat er gleichgezogen mit René Arnoux und Juan Pablo Montoya.

Für sein Team McLaren ist dies der siebte Triumph beim Österreich-GP, der 197. insgesamt und der erste auf dieser Rennstrecke seit David Coulthard im Jahr 2001. Es ist zudem der 53. Doppelsieg von McLaren in der Formel 1, der vierte in dieser Saison und der erste in der Steiermark seit Häkkinen/Coulthard 2000.

Lando Norris ist sichtlich zufrieden mit sich und der Welt, vor allem nach dem Schlag in die Magengrube von Montreal, wo er Piastri ins Heck gefahren und ausgeschieden war. Lando stöhnt: «Das war ein hartes Rennen, ich musste den ganzen Grand Prix über voll konzentriert und auf dem Gas bleiben. Das war heiss und verdammt ermüdend.»

«Ein perfektes Ergebnis für McLaren, dieser Doppelsieg, nach einem tollen Kampf mit Oscar, der mit ständig in Atem hielt. Ich bin sicher, für die Fans war das spannend, aber für mich war es ziemlich stressig!»



«Wenn du den Heckflügel flachstellen kannst, dann hat das auf dieser Strecke einen starken Effekt, so konnte sich Piastri lange hinter mir halten, auch wenn ich alles versucht habe, ihn loszuwerden.»





So lief der Österreich-GP

Bei heissem Sommerwetter brauchte die Formel 1 zwei Anläufe für den Start: Der Williams von Carlos Sainz (Startplatz 19) steckte beim Beginn der Einführungsrunde im ersten Gang fest, der spanische GP-Sieger bog (nachdem der Wagen endlich lief) Richtung Boxengasse ab, dort begannen die hinteren Bremsen zu brennen. Das war’s dann.



Beim zweiten Startprozedere (15 Minuten später, die Renndistanz nun 70 Runden) kam Lando Norris von Pole-Position okay weg, Leclerc aber besser, doch Lando schmiss die Tür zu, davon profitierte Piastr, der auf P2 rückte.



In Kurve 3 drehte Antonelli nach einem Verbremser Verstappen um – Safety-Car. Out für Kimi, out für Max. Kimi am Funk: «Die hinteren Reifen haben blockiert, es tut mir leid.» Die FIA ermittelte, das riecht nach einer Strafversetzung in Silverstone.



Am Ende der dritten Runde wurde das Feld freigegeben, Norris machte beim Re-Start alles richtig und behielt die Führung, vor Piastri, Leclerc, Hamilton und Russell.



Piastri machte Druck auf Norris, von seinem Renningenieur kam die Anweisung: «Du entscheidest, wie vorzugehen ist.» Übersetzung: Du kannst angreifen.



Der WM-Leader aus Australien spekulierte auf einen Fehler von Norris, zudem wollte Oscar vorbei, um sein Auto zu kühlen und um als Leader erste Wahl bei der Rennstrategie zu erhalten.



In Runde 12 ging Piastri vor Kurve 3 vorbei, Norris konterte, Oscar liess danach kurz ein Rad stehen, besorgte Gesichter bei McLaren.



Weiter hinten rückte Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto auf P7 vor, auf Kosten von Pierre Gasly.



In Runde 15 Piastri sehr nahe an Norris (dies nach einem Fehler von Lando vor der letzten Kurve), aber nicht nahe genug für einen ernstzunehmenden Angriff. Dahinter keine Veränderung: Leclerc, Hamilton, Russell, Bortoleto, Lawson und Alonso.



Tsunoda rückte in Kurve 3 an Stroll vorbei, Berührung der Autos, die FIA ermittelte, befand die Szene aber nicht strafwürdig.



Runde 20: Piastri liess auf der Jagd nach Norris das rechte Vorderrad stehen, danach kam Norris an die Box für seinen ersten Reifenwechsel, Lando nun auf harten Reifen.



Piastri nun mit freier Fahrt, aber einer Bremsplatte. McLaren gab die Erlaubnis, dass Oscar dennoch weiterheizen kann. Piastri am Funk: «Es ist nicht angenehm, aber okay.»



In Runde 24 holte McLaren auch Piastri herein, seine Rundenzeiten waren zu wenig gut. Der Abstand nach dem Stopp von Norris zu Piastri nun 5,5 Sekunden. Da auch Leclerc frische Walzen abholte, führte Lewis Hamilton im Ferrari. Dann auch der siebenfache Champion an der Box.



Piastri erhielt eine Warnung: «Die Aktion wie in Kurve 4 (als Oscar ein Rad blockierte, M.B.) war zu knapp, das können wir uns nicht noch einmal erlauben.» Übersetzung: Keine Aktion, die beide Autos in Gefahr bringt. Aber mit Piastri nun mehr als sechs Sekunden hinter Norris war das ohnehin kein Thema.



Weiter hinten Berührung zwischen Colapinto und Tsunoda, der Argentinier mit einem Dreher, die FIA ermittelte erneut. Yuki holte an der Box einen neuen Frontflügel ab. Die Regelhüter brummten dem Japaner eine 10-Sekunden-Strafe auf.



Stand in Runde 35 (halbe Distanz): Norris 5,3 sec vor Norris, Leclerc einsamer Dritter, 13,5 sec hinter Norris, dann Hamilton, Russell und die beiden Sauber von Bortoleto und Hülkenberg auf 6 und 7.



Action für die Fans in Kurve 1 in Kurve 48: Piastri kurz neben der Bahn, der Australier konnte aber weitermachen.



Action für die Fans in Kurve 3, fast gleichzeitig: Lewis Hamilton neben der Bahn, auch der Ferrari-Star konnte weitermachen.



Schreckmoment am Kommandostand von McLaren, kurz nach dem zweiten Stopp von Leader Norris und Jäger Piastri: Colapinto übersah den heranschiessenden Piastri, der WM-Leader musste ins Gras, die FIA sah sich das genauer an – das gab eine 5-Sekunden-Strafe für den Argentinier.



Zum Schluss des Grand Prix rückte Piastri Leader Norris nochmals gefährlich näher (dies auch wegen Überrundungen), McLaren teilte Lando mit, dass es eine kleine Beschädigung am Frontflügel gab, das veränderte die Fahrzeugbalance.



Aber Norris fuhr das Rennen nach Hause, vor Piastri, Leclerc, Hamilton, Russell, Lawson, Alonso, Bortoleto, Hülkenberg und Ocon.







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26