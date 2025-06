Sauber/Audi-Jubel: Bortoleto 8., Hülkenberg 9.

​Prima Mannschafts-Ergebnis von Sauber/Audi auf dem Red Bull Ring: Der Brasilianer Gabriel Bortoleto holt als Achter seine ersten Formel-1-Punkte, Nico Hülkenberg wird vom 20. Startplatz Neunter!

Sauber/Audi hat in der Steiermark alles richtig gemacht: Der 20-jährige Brasilianer Gabriel Bortoleto erringt in seinem elften Grand Prix seine ersten Punkte – achter Platz vom achten Startplatz aus.

Gleichzeitig hat Nico Hülkenberg vom 20. Startplatz aus einen starken neunten Rang eingefahren; damit holt Sauber erstmals seit Katar 2023 mit beiden Autos Punkte, damals mit Valtteri Bottas auf P8 und Guanyu Zhou auf P9.

Hülkenberg ist der erste Sauber-Fahrer seit Bottas 2022, der drei Mal in Serie in die Punkte gefahren ist: Fünfter in Spanien, Achter in Kanada, Neunter in Österreich. Letztmals holte Hülki in Singapur, USA und Mexiko 2024 drei Mal in Folge Punkte, damals als Neunter, Achter und Neunter.

Nico Hülkenberg erzählt über sein Rennen: «Nach dem schwarzen Samstag und dem letzten Startplatz, nachdem ich mir selber das Leben schwergemacht hatte mit diesem Patzer in Kurve 4, haben wir heute ein Happy-End erlebt. Ich bin glücklich, dass ich das ein Stück weit korrigieren konnte.»

«Klar denke ich daran, was möglich gewesen wäre, hätte ich aus den Top-Ten losfahren können. Aber ein Rennen, in dem beide Fahrer punkten, ist immer ein guter Sonntag, und das nehmen wir gerne mit.»



«Wir hatten eine aggressive Strategie und haben gleich mal ein paar Autos unterschnitten, und so im Bereich der Runden 15 bis 20 habe ich gemerkt, dass hier was geht. Das Auto fühlte sich gut an, die Reifen fühlten sich gut an, die beiden Rennsegmente auf den mittelharten Walzen waren sehr gut.»



«Es war knackig warm, die Highspeed-Kurven gehen an die Substanz. Ich konnte mehrheitlich volle Hütte fahren und musste nicht mit den Reifen haushalten.»



«Wir haben in der vergangenen Zeit sehr gut gearbeitet, und wir konnten ein paar Mankos des Autos korrigieren. Nun sind wir, wo wir sein wollten, wir mischen im Mittelfeld munter mit, und so wird das wohl bis Saisonende weitergehen.»



Gabriel Bortoleto hat die ersten WM-Punkte eines brasilianischen Formel-1-Piloten geholt seit Felipe Nasr in Brasilien 2016!



Der junge Sauber-Fahrer sagt: «Ich bin so froh für die ganze Mannschaft, dass ich endlich die ersten Punkte holen konnte. Wir haben ein sauberes Wochenende von A bis Z, wir lagen immer im Bereich der Top-Ten, und am Schluss beide Autos in den Punkten zu haben, das ist die Kirsche auf der Sahnetorte.»



«Zwischendurch konnte ich selber kaum glauben, welchen Speed wir hatten. Ich habe Boden gutgemacht auf Russell im Mercedes und dachte – der ist wohl auf einer anderen Strategie. War er aber nicht. Unser Auto war wirklich so schnell. Das liegt auch an der Strecke. Der Red Bull Ring scheint unserem Fahrzeug perfekt zu liegen.»



«Der Wagen lag prima, vor allem auch in den schnellen Passagen, und davon hat es am kommenden Wochenende in Silverstone jede Menge; also hoffe ich natürlich, dass ich dort mit einem weiteren guten Ergebnis nachlegen kann.»



«Ich hatte ein tolles Duell mit meinem Manager Fernando Alonso. Zuerst dachte ich – nun, der wird mir das Leben jetzt nicht so schwer machen. Weit gefehlt! Fernando wehrte sich, als ginge es für ihn um den WM-Titel. Er hat gezeigt, welch gewaltige Erfahrung er hat.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11