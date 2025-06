Teamchef Wheatley erklärt das Sauber-Wunder

Mit doppelten Punkten und dreimal Punkten in Serie sowie den ersten Zählern für Gabriel Bortoleto hat das Sauber-Team beim F1-GP in Spielberg gleich mehrere Bestmarken setzen können. Was die Gründe sind.

Das Sauber-Team befindet sich derzeit im Aufwind! In Österreich holte Rookie Gabriel Bortoleto seine ersten Formel-1-Punkte, auch Nico Hülkenberg sammelte erneut souverän Punkte. Das Schweizer Team steht zwar noch an Rang 9 der Team-Wertung, hat den Abstand auf Aston Martin aber auf zwei Zähler verkürzt.

Nach sechs Punkten beim Saisonstart in Melbourne gab es beim Hinwiler Team sieben Rennen Punkte-Ebbe. Seit Barcelona dann das Sauber-Comeback. Mit 10, 4 und nun aus Österreich 6 Punkten sammelte Sauber nicht nur konsequent Punkte, sondern hat sich auch insgesamt verbessert. Hülkenberg ist damit der erste Sauber-Pilot seit 2022, der dreimal in Serie gepunktet hat. Bortoleto schaffte es am Vortag sogar ins Q3. Die Sauber-Wiederauferstehung!

Teamchef Jonathan Wheatley sagte nach dem Rennen: «Wir haben eindeutig die Leistung des Autos verbessert. Die Fahrer fühlen sich unglaublich sicher damit. Das war heute eine solide Teamleistung. Man spürt einfach die Energie im Team. Das ist fantastisch.»

Was steckt genau hinter diesem wahnsinnigen Sauber-Erfolg während der letzten drei Rennen? Wheatley: «Es ist einfach so, dass alle Komponenten gut zusammenpassen. Das kommt in der Formel 1 immer wieder vor: Man nimmt Upgrades am Auto vor, man arbeitet im Werk, man nutzt alle Möglichkeiten, alle Korrelationen stimmen, und dann funktioniert es und jetzt sind wir hier.»

Wheatley sagte nach dem GP sogar noch: «Es ist frustrierend, am Ende überrundet zu werden. Wir dachten, wir würden eine noch bessere Platzierung erreichen. Und ist es nicht wunderbar, darüber sprechen zu können? Dass wir das Gefühl hatten, wir hätten besser sein können.»

Mit einem Lachen setzt der Brite nach: «Es ist fast ein bisschen schade, dass es das letzte Jahr dieser technischen Vorschriften ist und es nicht noch ein paar Jahre mehr gibt.»

Ab kommender Saison tritt ein komplett neues Reglement in Kraft, das sowohl die Vorschriften für die Aerodynamik als auch für die Motoren komplett verändert. Aus dem Sauber-Team wird dann außerdem Audi und das Team fährt statt wie jetzt mit einem Ferrari-Antrieb mit einem eigenen Audi Werksmotor.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11