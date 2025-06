Dr. Helmut Marko zum Verstappen-Aus: «WM ist dahin!»

​Die Fans von Max Verstappen hatten sich ein Rennwunder erhofft auf dem Red Bull Ring, stattdessen wurde der Champion von Kimi Antonelli aus dem Rennen gerissen. Lage-Einschätzung von Dr. Helmut Marko.

Die erfolgreiche Titelverteidigung von Max Verstappen (27) wird schwieriger und schwieriger: Während McLaren zu einem weiteren Doppelsieg geflogen ist (dieses Mal mit Lando Norris vor Oscar Piastri), muss der Niederländer eine Nullrunde verdauen, ausgerechnet auf jener Strecke, wo er schon fünf Grands Prix und drei Sprints gewinnen konnte.

Mit einem Rückstand von 61 Punkten auf WM-Leader Piastri und angesichts eines sauschnellen McLaren schwindet die Hoffnung der Verstappen-Fans auf einen fünften WM-Titel in Serie, viele Orange-Hemden verliessen die Rennstrecke in der Steiermark tief enttäuscht.

Wir werden nie erfahren, wozu Max in diesem Rennen fähig gewesen wäre, denn nach wenigen Sekunden war alles vorbei – Rammstoss von Kimi Antonelli, zum Entsetzen der Fachleute am Kommandostand von Red Bull Racing und auch von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko.

Der 82-jährige Grazer Marko schätzt die Lage so ein: «Max hatte einen guten Start, er hat sich dann für Kurve 3 nach aussen positioniert, um all den üblichen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Dann kam leider Antonelli mit blockierenden Rädern angeschossen und hat Max abgeräumt.»



«Wir glauben, dass wir ein Wörtchen hätten mitreden können bei der Vergabe des dritten Platzes, denn McLaren war ausser Reichweite, aber Ferrari und Mercedes waren jetzt nicht überragend schnell.»



«Es ist leider so in der Formel 1: Wenn du nicht aus vorderen Rängen ins Rennen gehen kannst, dann musst du immer darauf gefasst sein, dass da hinten einer einen Blödsinn macht.»



«Das ist ein ganz schwarzer Tag, der Rückstand ist fast nicht aufholbar; wenn nichts Aussergewöhnliches passiert, dann müssen wir davon ausgehen, dass die WM dahin ist.»



Verstappen ausgeschieden, Yuki Tsunoda nach Kollision mit Colapinto und einer Strafe Letzter. Marko weiter: «Yuki fehlt momentan das Selbstvertrauen. Dann wagt er Überholmanöver und kollidiert leicht mit seinem Gegner, das gibt zehn Sekunden, da müssen wir uns überlegen, wie wir ihn stabilisieren – damit er am ganzen Wochenende eine Leistung zeigen kann, die er teilweise in den freien Trainings bringt. Viel Zeit dazu haben wir nicht, denn das nächste Rennen ist ja schon in einer Woche.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11