Russell frustriert: «Fürchterlich! Das sagt alles»

Mercedes-Pilot George Russell war nach Platz 5 im Formel-1-GP von Österreich frustriert. Der Brite stellte fest: «Die Ergebnisse hören sich besser an als die Realität.» Was die Probleme waren...

Nach seinem Sieg in Kanada vor zwei Wochen kam in Österreich der Dämpfer für Mercedes-Pilot George Russell. Der Brite konnte nicht an seinen Triumph (und den ersten Mercedes-Sieg der Saison) anknüpfen – und war im Gegenteil komplett enttäuscht.

An Rang 5 kam Russell ins Ziel – zehn Punkte also immerhin fürs Team (Kollege Kimi Antonelli schied nach einem Unfall aus). Russell sagte nach dem Rennen aber merklich angefressen: «Die Ergebnisse hören sich besser an als die Realität. Wir müssen einfach unsere Probleme lösen.»

Ein akutes Problem in Spielberg waren die hohen Temperaturen: Bereits in der Vergangenheit hatte sich mehrfach gezeigt, dass der Mercedes am besten funktioniert, wenn es kühler ist, zuletzt beim Kanada-GP vor zwei Wochen, wo Russell das Rennen gewann. In Österreich nun gegenteiliges Wetter mit Hitze und Sonnenschein. Das wirkte sich auch auf die Performance aus. Auch der raue Asphalt des Red Bull Ring lag dem Mercedes nicht.

Russell: «Es war fürchterlich, wir mussten uns mit den Autos im Mittelfeld herumschlagen und hatten keine Pace. Wir sind eine Minute hinter dem Sieger ins Ziel gekommen – das sagt denke ich alles. Ich hatte ein schweres Rennen erwartet, aber es war noch schlechter, als befürchtet.»

Russell erklärte später: «Bei zu hohen Temperaturen neigen wir dazu, nicht die gewohnte Leistung zu zeigen und haben große Schwierigkeiten, die Pace der Spitzenreiter mitzugehen. Platz 5 war daher das Maximum. In Kanada haben die Reifen nicht überhitzt, da waren wir die Schnellsten. Aber sobald wir auf einer Strecke sind, wo sie überhitzen, verlieren wir total viel.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11