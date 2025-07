Silverstone-GP: Live-Ticker, TV, Teams verzweifeln

So könnte das auch am kommenden Wochenende aussehen

​Das war zu befürchten: Das launische britische Sommerwetter spielt wieder einmal verrückt. Für die Ingenieure der GP-Teams ist das sehr ärgerlich, für die Fans ermöglicht das einen echten Leckerbissen.

Auf die Formel-1-Techniker kommen in Silverstone Kopfschmerzen zu. Es blüht, was kein Ingenieur erleben will, wenn es um die heikle Abstimmung der Rennwagen geht – gemeine Wechselverhältnisse.

Aus heutiger Sicht wird es am Freitag, 4. Juli, zwei freie Trainings auf trockener Bahn geben. So weit alles klar. Dann aber, wissen die Meteorologen, naht Regen. Und damit sind die Dauerläufe vom Freitag wenig aussagekräftig. Die klugen Köpfe bei den zehn Teams werden vielmehr entscheiden müssen, wie sehr die Abstimmung auf Samstag und Sonntag getrimmt wird.

Am Samstag, 5. Juli, kann schon das dritte Training auf nasser Bahn stattfinden (Wahrscheinlichkeit derzeit bei 47%), zur Qualifikation steigt dieser Wert auf 60%. Es ist mit Schauern, vielleicht sogar mit Gewittern zu rechnen.

Beim Grand Prix (Start in England 15.00 Uhr, das ist 16.00 nach mitteleuropäischer Sommerzeit) steht die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei immerhin 40 Prozent.

Wir werden Sie über die jüngsten Entwicklungen in Sachen Wetter auf dem Laufenden halten. Was in der Qualifikation und im Grand Prix abgeht, können Sie mit unserem beliebten Live-Ticker verfolgen.



Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Britischer Grand Prix im TV

Freitag, 4. Juli

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … Sebastian Vettel

11.55 Uhr: Sky Sport F1 – Opening Show Sky UK

13.00 Uhr: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Uhr: Erstes Training

16.40 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Uhr: Zweites Training

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Best Onboards: Sebastian Vettel

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Opening Show Sky UK



Samstag, 5. Juli

06.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Uhr: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.00 Uhr: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Qualifying

15.55 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 6. Juli

07.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

13.20 Uhr: Sky Sport F1 – Best Overtakes 2024

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.35 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.20 Uhr: SRF Info – Vorberichte zum Rennen

15.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00 Uhr: Grosser Preis von Grossbritannien

17.40 Uhr: ServusTV – Analysen und Interviews

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.50 Uhr: ServusTV – Rennen Zusammenfassung

23.55 Uhr: ORF 1 – Rennen Wiederholung





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11