Racing Bulls: Mutiger Auftritt beim GP in Silverstone

Das Racing Bulls Team begeisterte bereits in Miami mit einer Speziallackierung, die bei den Formel-1-Experten und GP-Fans gut angekommen ist. Nun hat das Team aus Faenza wieder einen speziellen Look kreieren lassen.

Das Racing Bulls Team nutzt immer wieder die Gelegenheit, die Formel-1-Welt mit speziellen Auftritten in Erstaunen zu versetzen. Zuletzt entzückte die Mannschaft aus Faenza die Fans der Königsklasse mit einem pinken Design in Miami, das stark an den Red Bull Summer Edition White Peach-Look erinnerte. In den sozialen Medien wurde der Look gefeiert.

Gut ankommen dürfte auch die Spezial-Lackierung, die zusammen mit Team-Partner «HUGO» und dem nigerianischen Künstler «Slawn» für den anstehenden Grand Prix in Grossbritannien entwickelt wurde. Der Künstler selbst enthüllte den Look zusammen mit den GP-Stars Liam Lawson und Isack Hadjar im «Flannels X Store» in London.

Die Graffiti-Ästhetik, für die Slawn bekannt ist, wird nicht nur auf den GP-Rennern des Schwesternteams von Red Bull Racing zu sehen sein. Auch die Rennanzüge der Fahrer und das Team-Kit werden den entsprechenden Look spiegeln.

Team-CEO Peter Bayer schwärmt: «Slawns Arbeit unterscheidet sich von allem, was wir bisher in der Formel 1 gesehen haben, und genau deshalb hat sich diese Zusammenarbeit auch richtig angefühlt. Durch die Partnerschaft mit Hugo und Slawn konnten wir die kreativen Grenzen verschieben, was den mutigen Charakter unseres Teams zum Ausdruck bringt. Silverstone ist ein wichtiges Rennwochenende in dieser Saison, und wir sind stolz darauf, unseren Fans etwas ganz Neues bieten zu können.»

Der Künstler erklärte: «Kunst trifft auf Tempo, ich ich habe noch etwas Verrücktheit beigesteuert! Grosser Dank an Hugo und das Team für das Vertrauen in meine Vision.» Gross ist die Freude auch bei James Foster, Senior Vice President Global Marketing bei HUGO BOSS: «Diese Zusammenarbeit ist ein brillanter Beweis für die Kraft, seinen eigenen Weg zu gehen.» Dies entspreche der DNA der Marke HUGO und des Racing Bulls Teams.

Das VCARB x HUGO Replica-Team-Kit mit Slawns exklusivem Design ist für Fans vor dem Rennen in Silverstone im Red Bull Shop erhältlich.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11