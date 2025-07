Lando Norris (McLaren): «Das ändert doch nichts»

​Der Engländer Lando Norris hat beim Formel-1-WM-Lauf von Österreich seinen siebten GP-Erfolg eingefahren. Nun steht sein Heimrennen in Silverstone auf dem Programm. Norris ist heiss.

Aus dem Jammertal hoch auf Wolke 7: In Kanada hatte McLaren-Ass Lando Norris ausgerechnet seinen Teamgefährten Oscar Piastri torpediert und schied aus (WM-Leader Piastri wurde Vierter), in Österreich zeigte Norris hingegen eine makellose Leistung und eroberte seinen dritten Saisonsieg (nach Melbourne und Monaco), seinen siebten GP-Triumph insgesamt.

Der 25-jährige Norris kommt im Hoch nach Silverstone, wo sogar eine Tribüne nach ihm benannt worden ist und wo er am meisten seiner Fans findet.

Der WM-Zweite von 2024 sagt: «Das ist mein Lieblings-Wochenende, zudem das Heimrennen von McLaren. Silverstone wäre an sich schon eine besondere Bahn, aber wenn du Familie, Freunde und so viele Fans mit dabei hast, dann ist das nicht zu übertreffen.»

«Klar gibt es in Silverstone nicht mehr Punkte als sonst, und mein Ziel bleibt das Gleiche: Das Beste aus meinen Möglichkeiten machen. Ich will den Schwung von Österreich mitnehmen und den Fans Grund zum Jubeln geben. Aber Silverstone ist dennoch speziell.»



Norris hat den Rückstand auf WM-Leader Piastri verkürzen können, von 22 auf 15 Punkte. Lando meint: «Der Druck könnte kaum grösser sein, aber das ändert doch nichts. Gewiss, ich will unbedingt einen Heimsieg feiern, aber die Gewissheit, dass ich mit solch einem tollen Rennwagen in Silverstone fahren kann, zaubert jeden Morgen ein Lächeln auf mein Gesicht.»



Norris stand bei Grands Prix in Silverstone schon zwei Mal auf dem Podest, als Zweiter 2023 und als Dritter 2024.



Norris weiter: «Letztlich ist der Druck immer der Gleiche. Ich weiss, dass ich ein Auto habe, mit dem ich auf Pole-Position fahren und das Rennen gewinnen kann. Ja, die Erwartungen sind hoch, aber niemand macht mir mehr Druck als ich mir selber.»



In den vergangenen Jahren haben wir erlebt, dass selbst das fachkundige Publikum von Silverstone klar Stellung bezieht: Da wurde Max Verstappen im Titelkampf gegen Lewis Hamilton schon mal kräftig ausgebuht.



Norris kann sich nicht vorstellen, dass dies am kommenden Wochenende passieren wird. «Normalerweise sind die britischen Fans überaus fair, und ich schätze, es spielt auch eine Rolle, dass Oscar für das gleiche Team fährt.»



Die Chance, dass der Australier Piastri von den Briten unfreundlich empfangen wird, ist gering: Oscar polarisiert nicht wie Max Verstappen, zudem ist Norris gegen Piastri von einer McLaren-internen Rivalität wie damals etwa Senna gegen Prost meilenweit entfernt.







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11