Red Bull Ring: Umbauarbeiten nach Verlängerung

Der Red Bull Ring bleibt bis ins Jahr 2041 Austragungsort der Formel 1. Vor Ort will man schon bald mit ersten Anpassungsarbeiten beginnen. Was alles geändert wird und was das Besondere am Vertrag ist.

Die Formel 1 erfreute die Verantwortlichen und Fans zur Formel-1-Party am Red Bull Ring am vergangenen Wochenende mit einem umfangreichen und besonderen Zugeständnis: Die Königsklasse wird bis ins Jahr 2041 im steirischen Aichfeld zu Gast sein. Der vorige Vertrag lief bis 2030.

Dem Red Bull Ring und der gesamten Region gibt dies sehr viel Planungssicherheit für die nächsten Jahre, wie auch der Red Bull Ring-Geschäftsführer Thomas Überall gegenüber dem TV-Sender «ORF» betonte.

Wegen der langfristigen Perspektive werden nun auch bald weitere Taten folgen. Überall verrät: «Es hängt auch ein wenig damit zusammen, was wir künftig zu erwarten haben in der Formel 1. Ab nächstem Jahr kommt ja ein elftes Team dazu. Es braucht etwas mehr Platz. Man muss nach all den Jahren wieder was machen am Gelände und auch ein wenig renovieren. Wenn wir das schon alles machen, dann schauen wir auch, dass wir uns so lange wie möglich binden und das Rennen hier erhalten können.»

Zum Zeitplan der Arbeiten sagt Überall: «Wir beginnen am Ende der Saison mit dem ersten Teil. Das wird sein, dass wir die Boxenanlagen verlängern, also erweitern. Das hat aber bei uns zur Folge, dass wir auch das Medical Center anders positionieren müssen, damit dann alles wieder so abläuft, wie es beim Event ist. Das wird der erste Schritt sein. Dieser Schritt wird bis zum Rennen 2026 getan sein. Im darauffolgenden Winter machen wir dann weiter oben für die Gäste und den Paddock Club etwas, damit wir dann da auch auf dem letzten Stand sind.»

Thomas Überall und sein Team dürfen zu Recht stolz sein: Nur Miami hat derzeit eine ebenso lange Laufzeit des Vertrages. Wichtig auch: Der Red Bull Ring wird künftig nicht als alternierendes Event im Kalender sein, wie etwa das Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Überall: «Wir haben es umgangen, dass wir ein Lücken- oder Zwei-Jahres-Event werden. Wir wollen die Formel 1 jedes Jahr bei uns haben, brauchen das auch wegen der Investitionen. Es macht nur so Sinn.»

Derzeit laufen auf dem Areal des traumhaft gelegenen Schönberghofes oberhalb der Piste bereits umfangreiche Erweiterungen. Das bisherige Hotel soll großzügig zu einem Ganzjahres-Wellness-Betrieb erweitert werden. Dafür wird um mehrere Stockwerke erweitert, inklusive Tiefgarage, Wellness-Bereich und autarker Energieversorgung mittels Heizwerk.

Der Red Bull Ring ist in der aktuellen Form in der Formel 1 seit der Saison 2014 als Konstante im Kalender vertreten. Für die MotoGP-WM erfolgte zwei Jahre später im Jahr 2016 die ebenfalls sehr gelungene Rückkehr in die Steiermark.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11