Silverstone-GP kompakt: Live-Ticker, TV und Wetter

​Am 5. Juli geht es auf der traditionsreichen Silverstone-Rennstrecke um die Pole-Position zum britischen Grand Prix. Wir sagen, wie wichtig der beste Startplatz auf dem früheren Flugfeld ist.

Silverstone ist nach Monaco die zweite Strecke in der Saison 2025, auf welcher schon in der ersten Formel-1-Saison 1950 gefahren worden ist. Der grosse Unterschied zwischen den Klassikern: Ein Start aus Reihe 1 in Monte Carlo ist eine Steilvorlage zum Sieg. Von weiter hinten zu gewinnen, ist ein hartes Stück Arbeit, weil das Überholen auf der engen Bahn mit diesen breiten Autos so schwierig ist.

22 britische Grands Prix in Silverstone sind von Pole gewonnen worden, 41 aus der ersten Reihe, 18 von ausserhalb der ersten Reihe. Die Pole-Position ist statistisch hier nicht so wichtig wie auf anderen Rennstrecken.

Aber nur drei der vergangenen acht Silverstone-GP sind von Pole-Position gewonnen werden. Aber vier von P2.



Die schlechteste Startposition eines Briten-GP-Siegers: Emerson Fittipaldi siegte 1975 von Startplatz 7 kommend.



Fünf Fahrer im Feld der zwanzig Piloten standen in Silverstone schon mal auf Pole: Fernando Alonso (2005, 2006 und 2012), Lewis Hamilton (2007, 2013, von 2015 bis 2018 und 2020), Max Verstappen (2021 und 2023), Carlos Sainz (2022) und George Russell (2024).



Und so wird das Wetter: Es ist markant kühler geworden als am Freitag, mehr als 20 Grad werde es nicht heute. Die Niederschlagsneigung sinkt vom Morgen in den Nachmittag hinein, der eine oder andere Schauer ist dennoch nicht auszuschliessen.



Wie sich das Abschlusstraining auf dem 5,891 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs entwickelt, darüber halten wir Sie hier bei SPEEDWEEK.com ab ca. 15.45 Uhr mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Britischer Grand Prix im TV

Samstag, 5. Juli

09.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Qualifying

15.55 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 6. Juli

07.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

08.45 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

13.20 Uhr: Sky Sport F1 – Best Overtakes 2024

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.35 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.20 Uhr: SRF Info – Vorberichte zum Rennen

15.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00 Uhr: Grosser Preis von Grossbritannien

17.40 Uhr: ServusTV – Analysen und Interviews

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.50 Uhr: ServusTV – Rennen Zusammenfassung

23.55 Uhr: ORF 1 – Rennen Wiederholung







2. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,816 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,038

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,117

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,286

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,314

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,383

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,430

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,523

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,524

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:26,624

11. Alex Albon (T), Williams, 1:26,840

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,876

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:26,904

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,941

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,980

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,159

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,165

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,174

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,226

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:27,289







1. Training, Grossbritannien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,892 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,915

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,042

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,095

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,163

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,217

07. Alex Albon (T), Williams, 1:27,304

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,351

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,367

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,432

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,678

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,844

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,909

14. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:27,958

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,057

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:28,086

17. Paul Aron (EST), Sauber, 1:28,142

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,147

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,332

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,397