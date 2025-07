McLaren: Änderung für Norris/1., nicht für Piastri/4.

​McLaren hat den besten Rennwagen der Formel-1-Saison 2025 modifiziert, um Lando Norris das Leben etwas leichter zu machen. Oscar Piastri hat diese Modifikation nicht am Wagen – wieso?

Der McLaren MCL39 ist das beste Formel-1-Auto der Saison 2025. Das zweitälteste Formel-1-Team (nach Ferrari) ist bemüht, Oscar Piastri und Lando Norris die bestmögliche Chance zu geben, erstmals Formel-1-Weltmeister zu geben.

Dennoch ist etwas bei der Papaya-Mannschaft seltsam: Denn die Rennwagen des Engländers Norris und des Australiers Piastri sind seit einigen Wochen nicht mehr gleich.

Norris hat im ersten Saisondrittel wiederholt davon gesprochen, dass er sich mit dem diesjährigen Auto schwertue: «Der Rennwagen ist schnell, keine Frage. Aber es fällt mir schwer, diesen Speed konstant aus dem Fahrzeug zu schöpfen. Ich kann mich nicht so einbringen, wie ich das gewohnt bin und wie ich das in der zweiten Saisonhälfte 2024 tun konnte.»

Seit Kanada fährt Norris mit einer modifizierten Vorderradaufhängung. McLaren hat betont, dass es sich hier um eine Veränderung handle, die keinen Leistungsvorteil bringe. Es gehe nur ums Fahrgefühl für die Vorderachse und die Lenkung. Und Lando bestätigt: «Ich spüre den Wagen jetzt besser. In Kanada war das noch nicht so klar, weil diese Strecke ohnehin eigenwillig ist. Aber in Österreich wurde das sehr klar.»



Aber wieso hat WM-Leader Piastri dann diese Veränderung nicht an seinem Dienstwagen?



Der 24-jährige Australier im Fahrerlager des Silverstone Circuit: «Es ist wahr, ich hatte diese Veränderung noch nie am Wagen. Ich sehe das nicht als Upgrade, es handelt sich einfach um eine Änderung, welche Dinge potenziell verbessert, andere aber verschlimmern könnte. Doch mit diesem bestimmten Aspekt des Handlings hatte ich nie Mühe, also sehe ich keinen Grund, wieso ich das an meinem Rennwagen haben sollte.»



«Wenn ich sehen würde, dass diese Modifikation nur Vorteile bringt, dann würde ich sie verwenden. Aber ich fühle mich im Auto wohl, und es ist mir wichtiger, auf ein konstantes Fahrgefühl zählen zu können, als bei der Abstimmung mit solchen Veränderungen zu experimentieren.»



Mit oder ohne Änderung der Vorderachse bleibt Piastri dabei: «Das wird zwischen Lando und mir hin und her gehen, von Strecke zu Strecke, selbst von Training zu Training oder von einem Quali-Teil zum anderen.»





2. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,816 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,038

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,117

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,286

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,314

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,383

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,430

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,523

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,524

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:26,624

11. Alex Albon (T), Williams, 1:26,840

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,876

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:26,904

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,941

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,980

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,159

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,165

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,174

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,226

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:27,289





1. Training, Grossbritannien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,892 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,915

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,042

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,095

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,163

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,217

07. Alex Albon (T), Williams, 1:27,304

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,351

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,367

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,432

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,678

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,844

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,909

14. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:27,958

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,057

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:28,086

17. Paul Aron (EST), Sauber, 1:28,142

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,147

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,332

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,397