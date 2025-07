2. Training: Schreck für Hülkenberg & Norris-Bestzeit

Die erste Bestzeit des Silverstone-Wochenendes hatte sich Lewis Hamilton gesichert, doch die schnellste Runde des Tages drehte Lando Norris. Formel-1-Champion Max Verstappen blieb knapp 5 Zehntel langsamer.

Das erste freie Training auf dem Silverstone Circuit hatte Lokalmatador Lewis Hamilton als Schnellster abgeschlossen. Der siebenfache Weltmeister umrundete den 5,891 km langen Traditionskurs in 1:26,892 min und war damit 23 Tausendstel schneller als Spielberg-Sieger Lando Norris.

Viele Teams hatten neue Teile für das zwölfte Rennwochenende der Saison im Gepäck, dazu gehörte auch Aston Martin, die beim Unterboden und der Motorabdeckung nachgelegt hatten. Nachdem die beiden Teamkollegen Fernando Alonso und Lance Stroll mit unterschiedlichen Konfigurationen unterwegs gewesen waren – Alonso war mit den neuen Teilen unterwegs, während der Kanadier zum Vergleich die alten Version fuhr – wurde umgerüstet, sodass Beide mit den Neuerungen am Auto Gas gaben.

Auch Red Bull Racing hat einen neuen Unterboden mitgenommen, allerdings fuhr diesen nur Champion Max Verstappen. Sein Teamkollege Yuki Tsunoda, der das erste Training zu Gunsten von Nachwuchshoffnung Arvid Lindblad hatte auslassen müssen, ist mit der alten Version und auch einer anderen Heckflügel-Konfiguration unterwegs. Wie die Mannschaft aus Milton Keynes hatte auch WM-Leader McLaren beim Unterboden nachgelegt, während Ferrari nichts Neues auf die Strecke brachte, nachdem das Team bereits in Spielberg neue Teile dabei gehabt hatte.

Die Strecke füllte sich schnell und noch bevor die ersten 10 Minuten durch waren, gab es die erste Schrecksekunde: Oliver Bearman war Liam Lawson in der Luffield-Kurve im Weg. Der Neuseeländer schimpfte am Funk und die Regelhüter Nish Shetty, Mathieu Remmerie, Vitantonio Liuzzi und Richard Norbury schauten sich die Szene an, sahen aber von einer näheren Untersuchung ab.

Zehn Minuten später hielten wieder alle den Atem an, weil sich Carlos Sainz an gleicher Stelle drehte. Der Spanier fuhr los, als Nico Hülkenberg angebraust kam, weshalb die Stewards erneut in Erscheinung traten und eine Untersuchung nach dem Training ankündigten.

Die meisten Fahrer starteten auf den mittelharten Reifen in die Session, nur die Haas-Piloten Bearman und Esteban Ocon fuhren auf den harten Reifen los. Die Ersten, die wenige Minuten vor Halbzeit auf die weichen Reifen wechselten, waren die Mercedes-Stars George Russell und Kimi Antonelli. Letzterer war nach dem ersten Versuch der Beiden mit 1:26,383 min der Schnellere und übernahm damit die Spitzenposition.

Bis zur Halbzeit hatte mehr als die Hälfte des Feldes die weichen Reifen am Auto und Leclerc belegte mit 1:26,202 min die erste Position vor Antonelli, Russell, Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Alex Albon, Oscar Piastri, Lando Norris und Carlos Sainz. Dahinter folgten Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Max Verstappen, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Bearman, Gasly und Ocon.

Obwohl Leclerc die Zeitenliste anführte, beschwerte er sich über Funk über seinen linken Vorderreifen und steuerte daraufhin die Box an. Norris nutzte die Gelegenheit, um mit 1:25,816 min die Spitzenposition zu übernehmen. Auch Piastri hatte sich verbessert, genauso wie Hamilton, der auf drei Zehntel an die Messlatte von Norris herankam.

Auch in der zweiten Hälfte des zweiten Trainings kam keiner an die Bestzeit von Norris heran. So durfte sich der Sieger des jüngsten Formel-1-Kräftemessens auf dem Red Bull Ring über die Tagesbestzeit vor dem Ferrari-Duo Leclerc und Hamilton und seinem Teamkollegen Piastri freuen. Verstappen belegte mit knapp fünf Zehntelsekunden Rückstand auf den WM-Zweiten den fünften Platz.

2. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,816 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,038

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,117

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,286

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,314

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,383

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,430

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,523

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,524

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:26,624

11. Alex Albon (T), Williams, 1:26,840

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,876

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:26,904

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,941

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,980

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,159

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,165

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,174

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,226

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:27,289