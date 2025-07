Christian Horner: Dickes Lob an Formel-1-Gegner

Dass Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und McLaren-CEO Zak Brown nicht die besten Freunde sind, ist kein Geheimnis. Das hält Horner aber nicht davon ab, die Konkurrenz zu loben.

Das Rennen auf dem Silverstone Circuit ist für viele Formel-1-Teams das Heimspiel. Auch WM-Leader McLaren und Red Bull Racing sind in der Nähe der britischen Traditionsstrecke zuhause. Das Formel-1-Werk der Papaya-Mannschaft steht in Woking, die Fabrik von Red Bull Racing steht in Milton Keynes. Beide Mannschaften sind deshalb besonders bestrebt, vor heimischem Publikum zu glänzen.

Die Karten sind aber ungleich verteilt, während Lando Norris im McLaren am Trainingsfreitag die Bestzeit aufstellte, tat sich Weltmeister Max Verstappen schwer, auf Touren zu kommen. Das lag nicht zuletzt am Wind, auf den der Dienstwagen des Niederländers sehr sensibel reagiert. Dies bestätigte auch Teamchef Christian Horner bereits nach dem ersten Training.



Der Brite erklärte: «Der Wind macht das Ganze besonders knifflig, das wirkt sich sehr auf unser Auto aus.» Auch Verstappen stellte fest: Die Windböen haben die Arbeit am Steuer erschwert. Der 27-Jährige betonte aber gewohnt nüchtern: «Das darf aber keine Entschuldigung sein, denn die Bedingungen sind für alle gleich.»



Die Hoffnung, den WM-Rückstand zu verringern, ist aber noch nicht geplatzt, schliesslich machte der vierfache Weltmeister im Renntrimm eine etwas bessere Figur. Dennoch ist die Aufgabe schwierig. Norris’ Teamkollege Oscar Piastri, der die WM anführt, hat 61 Punkte mehr als Verstappen auf dem Konto. Auch der Rückstand auf Norris selbst auf Platz 2 fällt mit 46 WM-Zählern gross aus.

Noch deutlicher zeichnet sich die Dominanz von McLaren in der WM-Wertung ab, die das Team von Zak Brown und Andrea Stella mit 255 Punkten Vorsprung auf Red Bull Racing anführt. Die Mannschaft von Horner belegt denn auch nur den vierten WM-Zwischenrang. Da wundert es wenig, dass der Fokus nicht auf dem WM-Kampf liegt.

Horner hielt am Rande des Silverstone-Rundkurses fest: «Mit dem Rennen in Silverstone erreichen wir die Saison-Halbzeit.» Und er lobte: «McLaren hat in diesem Jahr bisher hervorragende Arbeit geleistet. Sie waren sehr dominant.»

Mit Blick auf die eigene Leistung ergänzte der 52-Jährige: «Wir liegen in der Fahrer-Wertung deutlich zurück, deshalb dürfen wir nicht auf die Tabelle blicken, sondern müssen uns nur auf das jeweils nächste Rennen konzentrieren. Es ist wie im FA Cup. Da muss man einfach versuchen, jedes einzelne Spiel zu optimieren, dann ergibt sich die Punktetabelle von selbst. Wir schauen derzeit wirklich nicht auf die Gesamtwertung, sondern konzentrieren uns auf die einzelnen Rennen, die jetzt Schlag auf Schlag kommen.»

2. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,816 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,038

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,117

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,286

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,314

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,383

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,430

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,523

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,524

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:26,624

11. Alex Albon (T), Williams, 1:26,840

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,876

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:26,904

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,941

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,980

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,159

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,165

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,174

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,226

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:27,289

1. Training, Grossbritannien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,892 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,915

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,042

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,095

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,163

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,217

07. Alex Albon (T), Williams, 1:27,304

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,351

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,367

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,432

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,678

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,844

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,909

14. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:27,958

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,057

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:28,086

17. Paul Aron (EST), Sauber, 1:28,142

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,147

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,332

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,397