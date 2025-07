Lando Norris (McLaren/1.): «Ferrari ist eine Gefahr»

​McLaren-Ass Lando Norris beendet den ersten Trainingstag seines Heim-GP von Grossbritannien an der Spitze. Der Sieger vom Red Bull Ring sagt: «Kein Rennen will ich so sehr gewinnen wie das hier in Silverstone.»

Das lief nach Mass für den siebenfachen GP-Sieger Lando Norris: Bestzeit im zweiten freien Training für «jenes Rennen, das ich mehr als jedes andere gewinnen will», wie der 25-Jährige betont, «mein Heimrennen von Silverstone». Hier hat der derzeitige WM-Zweite sogar eine Tribüne, die von seinen Fans belegt ist – den Landostand.

Norris hat das erste Training als Zweitschnellster beendet und dann im zweiten Training Bestzeit erzielt. Er sagt über seinen ersten Tag in Silverstone: «Mir ist mit den weichen Reifen eine sehr gute Runde gelungen, damit bin ich zufrieden.»

Da hängt ein Aber in der Luft, und tatsächlich fügt der WM-Zweite von 2024 an: «Aber generell waren die Ferrari heute verflixt schnell, im Dauerlauf wie auf eine schnelle Runde, und ich gehe davon aus, dass dies auch am Samstag und Sonntag so sein wird.»

«In Sachen Fahrzeugverhalten haben wir noch ein wenig Arbeit. Ich glaube, wir sehen an diesem Freitag stärker aus als wir es in Wahrheit sind. Es ist oft so, dass Ferrari vom zweiten zum dritten Training einen markanten Schritt nach vorne tut. Damit müssen wir erneut rechnen.»



«Ich bin happy, so wie das heute gelaufen ist, aber es gibt noch nichts zu feiern. Die Verhältnisse heute waren tückisch, mit einem lästigen Wind. Das war eine gute Runde für einen Freitag, aber in der Quali muss mehr kommen, wenn ich die Nase vorn haben will.»







2. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,816 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,038

03. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,117

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,286

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,314

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:26,383

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,430

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,523

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:26,524

10. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:26,624

11. Alex Albon (T), Williams, 1:26,840

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,876

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:26,904

14. Esteban Ocon (F), Haas, 1:26,941

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:26,980

16. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,159

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:27,165

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,174

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:27,226

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:27,289







1. Training, Grossbritannien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:26,892 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,915

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,042

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,095

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,163

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:27,217

07. Alex Albon (T), Williams, 1:27,304

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:27,351

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,367

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,432

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,678

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,844

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:27,909

14. Arvid Lindblad (GB), Red Bull Racing, 1:27,958

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:28,057

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:28,086

17. Paul Aron (EST), Sauber, 1:28,142

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,147

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,332

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:28,397