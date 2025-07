Carlos Sainz: «Das scheinen nur Gerüchte zu sein»

Der frühere Red Bull Junior und Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat bei Williams ein neues Zuhause gefunden. Der Spanier spricht über die Fahrermarkt-Spekulationen und verrät, wie sein Plan für die Zukunft aussieht.

Dass Carlos Sainz zu den besonderen Talenten im Fahrerlager gehört, zeigte sich im vergangenen Jahr, als das halbe Formel-1-Feld um den Spanier buhlte. Dass er verfügbar war, wurde bereits vor dem Start der Saison 2024 bekannt, denn dann wurde der Team-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari bestätigt. Und weil Charles Leclerc sein Abkommen mit den Roten bereits verlängert hatte, war klar, dass der Rennfahrer aus Madrid den Rennstall aus Maranello verlassen musste.

Sainz, der seine GP-Karriere 2015 mit dem Toro Rosso Team (heute Racing Bulls) in Angriff genommen und seitdem für Renault, McLaren und Ferrari Gas gegeben hatte, nahm sich viel Zeit, um seinen nächsten Karriere-Schritt zu planen. Am Ende entschied er sich für das Williams-Team, mit dem er auch in den kommenden Jahren arbeiten will, wie er angesichts der Fahrerlager-Gerüchte um mögliche Team-Wechsel von Max Verstappen und George Russell betont hat.

«Das scheinen nur Gerüchte zu sein», winkte er ab, als er in Silverstone auf die Fahrermarkt-Spekulationen angesprochen wurde. «Ich weiss nicht, wie viel Wahrheit darin steckt. Aber Williams weiss, dass ich mich für die nächsten zwei Jahre verpflichtet habe – und darüber hinaus, wenn es die Situation zulässt. Ich glaube an den Weg, den wir eingeschlagen haben, und bin sehr zuversichtlich, was meine Wahl für die Zukunft angeht.»

«Für mich steht die Performance im Mittelpunkt, und diese ist vorhanden. Ich sehe, dass da noch Gutes kommen wird, und die diesjährige Leistung des Autos hat meine Erwartungen übertroffen. Ich glaube, wenn wir alles richtig hinbekommen, dann können wir beide Platz 8 und 9 oder sogar Rang 7 und 8 in der WM-Tabelle belegen. Aber noch sind wir nicht bereit, die Wochenenden entsprechend umzusetzen», fügte Sainz selbstbewusst an.

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11