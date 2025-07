Fernando Alonso: Düstere Prognose für 2. Saisonhälfte

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso ist sich sicher: Die Fahrer der Top-4-Teams McLaren, Ferrari, Mercedes und Red Bull Racing werden in der zweiten Saisonhälfte nicht viel Druck von den Mittelfeld-Teams bekommen.

Den Formel-1-Fans wurde in den ersten 12 Rennwochenenden eine gute Show geboten, obwohl schon früh klar war, dass McLaren das Geschehen an der Spitze dominiert. Die Papaya-Mannschaft aus Woking verfügt denn auch über einen stattlichen Vorsprung von 238 Punkten auf das zweitplatzierte Ferrari-Team und 250 Punkten auf Mercedes. Red Bull Racing auf Platz 4 hat bereits 288 WM-Zähler weniger als die Spitzenreiter der Team-Wertung.

Immerhin ist die Punkteausbeute der Mannschaft von Titelverteidiger Max Verstappen auch schon im dreistelligen Bereich. Alle weiteren Rennställe haben die 100-Punkte-Marke noch nicht geknackt. Der Vorsprung der Mannschaft von Titelverteidiger Max Verstappen auf den ersten Verfolger Williams, der mit 59 Punkten den fünften Zwischenrang belegt, ist denn auch beruhigend, mit 113 WM-Punkten fällt das Punkte-Polster gross genug aus, um sich keine Gedanken um die Mittelfeld-Teams machen zu müssen.

Und Fernando Alonso ist sich sicher, dass sich daran auch nichts ändern wird. Denn angesichts der grossen Regeländerung, die im nächsten Jahr umgesetzt wird, konzentrieren sich mittlerweile längst alle Formel-1-Entwicklungsabteilungen auf die Saison 2026. Entsprechend wenig Neues sei in der zweiten Saisonhälfte zu erwarten, mahnte der Asturier in seiner Medienrunde.

«Die Top-4-Teams liegen meilenweit vor allen anderen, sodass die acht besten Autos im Feld in der restlichen Saison praktisch unantastbar sein werden», ist sich der Champion von 2005 und 2006 sicher. «Es wird von nun an auch nicht mehr viele Neuerungen geben, deshalb müssen wir auf besondere Umstände hoffen, wie wir sie etwa in Österreich hatten – dort kamen zwei der Top-8-Autos nicht ins Ziel.» Wir erinnern uns: Mercedes-Junior Kimi Antonelli kegelte Max Verstappen von der Bahn.

Durch diese Ausfälle habe man die Chance auf den sechsten oder siebten Platz gehabt, rechnete der Aston Martin-Pilot vor, der das Rennen auf dem Red Bull Ring auf dem siebten Platz beendet und damit das gute Ergebnis vom vorangegangenen Kräftemessen in Montreal wiederholt hatte. «Wir hatten Glück mit dem siebten Platz, aber das war nicht der Normalfall, für gewöhnlich kämpfen wir um den neunten oder zehnten Platz, und dies sind schon gute Ergebnisse.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19