Hamilton grösser als Ferrari? Mutige Steiner-Aussage

Die meisten Formel-1-Experten sehen Max Verstappen als das grösste Talent im GP-Feld an. Ex-Teamchef Günther Steiner ist sich aber sicher: Es gibt nur einen Fahrer, der grösser als sein Team ist.

Sportlich läuft es für Lewis Hamilton schon länger nicht nach Wunsch. Letztmals konnte der siebenfache Champion 2021 um den WM-Titel kämpfen, musste sich letztlich aber Max Verstappen beugen, der in der letzten Runde einer langen Saison den Titel eroberte. Der Niederländer, der in der Folge drei weitere WM-Kronen eroberte, wird als das grösste Talent im GP-Zirkus gehandelt.

Auch Günther Steiner glaubt, dass der 27-jährige Sohn von GP-Veteran Jos Verstappen über das grösste Naturtalent verfügt, wenn es ums Rennfahren geht. Im «Business of Sport»-Podcast betonte er: «Max ist so erfolgreich, weil er so verdammt gut ist. Und man kann ihn in jedes Fahrzeug setzen, er wird immer das Maximum herausholen.»

Den grössten Namen trage aber Hamilton, erklärt der Südtiroler im gleichen Gespräch. «In der Formel 1 gibt es nur einen Fahrer, der über seinem Team steht, und das ist Lewis Hamilton. Seine Präsenz ist auch ausserhalb des Sports unglaublich gross. Zuerst wird man im Sport gross, und wenn man darüber hinaus bekannt wird, dann kann man grösser als das Team sein. Das Gleiche sieht man auch im Fussball.»

«Max ist hingegen im Sport sehr gross, aber er arbeitet nicht daran, neben der Strecke eine Marke zu sein. Sein Leben besteht aus Rennfahren, während Lewis auch andere Dinge im Kopf hat und auch andere Ziele im Leben erreichen will», fährt Steiner mit Blick auf den Titelverteidiger fort. Und er betont: «Wir sehen das jetzt mit Lewis und Ferrari, da haben sich zwei riesige Marken gefunden, und manchmal wirkt es fast schon wie ein Konflikt, wer nun grösser ist, Ferrari oder Lewis.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19