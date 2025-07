Adrian Newey: Nicht nur die Aero-Abteilung profitiert

Adrian Newey gilt als Aerodynamik-Genie und entsprechend gross ist sein Einfluss auf die Entwicklung des 2026er-Autos. Der Star-Designer bringt sich aber auch in allen anderen Bereichen ein, erzählt Fernando Alonso.

Seinen Job bei Aston Martin hat Adrian Newey im März angetreten, seitdem steht der Aerodynamik-Experte beim Team aus Silverstone an seinem überraschend grossen Zeichenbrett und überlegt sich, wie er den Rennstall von Lawrence Stroll an die Spitze des Feldes bringen kann. Im Fokus steht dabei die Entwicklung für die Saison 2026, in der neue Regeln für Fahrzeug, Motor und Reifen für eine neue Rangordnung sorgen könnten.

Der 66-Jährige ist aber nicht nur mit Blick auf seine Aerodynamik-Kenntnisse ein wertvoller Neuzugang, wie Altmeister Fernando Alonso am Rande des Silverstone Circuits betont hat. Denn der langjährige Red Bull Racing-Technikchef bringt viel Top-Team-Erfahrung zu den Grünen mit.

Der zweifache Weltmeister erzählte: «Wir hatten ein paar gemeinsame Mittagessen. Er fokussiert sich generell auf alles, was das Team angeht, und auch auf den Simulator. Er arbeitet daran, dass alles etwas realistischer wird.»

«Er hat aber auch viel Erfahrung, was die Arbeit in einem Top-Team angeht, und er weiss, wie man um Weltmeisterschaften kämpfen muss und dass man in jedem Bereich Spitzenklasse sein muss. Da geht es nicht nur um die Aerodynamik. Er hat einen sehr weiteren Blickwinkel eingenommen und überlegt sich, wie ein Team vorgehen soll. Deshalb lernen wir alle auch dazu, wenn wir mit ihm sprechen», verriet der 32-fache GP-Sieger.

